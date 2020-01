Przychód Mlekovity przekroczył 5 mld zł

Ponad 5 mld zł przychodu osiągnęła Mlekovita w 2019 roku – to już kolejny rekordowy i historyczny wynik w ponad 90-letniej historii firmy.

- Rekordowe przychody, które w minionym roku przekroczyły 5 miliardów zł, to nie tylko zasługa obserwacji rynku i odpowiedzi na jego potrzeby. To przede wszystkim codzienna praca 5 000 wykwalifikowanych pracowników przy ponad 180 liniach produkcyjnych w 20 zakładach produkcyjnych, w których przetwarzanych jest 8 milinów litrów najlepszego mleka dostarczanego przez 15 000 polskich rolników. To dzięki ich codziennym wysiłkom ponad 1 000 wytwarzanych w naszych zakładach produktów mlecznych znanych jest nie tylko w Polsce, ale i 159 krajach świata. Wszystko to spinają sukcesywnie czynione inwestycje w rozwój bazy technicznej, technologiczne i produktowej, na które nakłady tylko w 2019 r. wyniosły ok. 120 milionów złotych - podaje spółka.