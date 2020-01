Sieć Dino uruchomiła w 2019 roku 243 nowe sklepy

Bardziej powinni skupić się pracownikach (lepiej ich wynagradzać i szanować) i podnieść standardy obsługi klienta (to w parze z lepszym wynagrodzeniem) - może jakieś badania tajemniczego klienta? W Biedronce poprawa jakości obsługi bardzo się podniosła w porównaniu do tego co było kiedyś, ale pracownik realizację standardów odczuwa w wypłacie

tereska 2020-01-07 16:02:16

Żaby jeszcze tylko mieli bardziej rozbudowany asortyment non food, to by było super. Za mało mają toreb, plecaków, jakichś koszulek itp. Tak jak w biedrze można kupić.



Jak się poprawią, to będzie ok.