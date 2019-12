Sieć Intermarche coraz mniejsza. Muszkieterowie zapewniają, że nie odpuszczają polskiego rynku

fot. materialy prasowe

Rosnąca konkurencja, częściowy zakaz handlu w niedziele oraz wzrost cen energii - te czynniki wpływają na coraz szybciej zmniejszającą się sieć sklepów z logo Intermarche. - Proces restrukturyzacji sieci Intermarché przybliża nas do osiągnięcia zakładanych efektów - zapewnia nas Grupa Muszkieterów.





Sieć sklepów Intermarche przygotowuje się do zamknięcia 12. sklepu w tym roku, w zeszłym firma zamknęła 22 placówki. Grupa Muszkieterów przygotowała specjalne oświadczenie wyjaśniające sprawę zamykanych sklepów.

- Grupa Muszkieterów poprzez ponad 20-letnie doświadczenie bardzo mocno związała się

z polskim rynkiem i wraz z nim chce się dalej rozwijać. Zarząd Grupy dostrzega potencjał wzrostu i podejmuje wszelkie kroki – zarówno inwestycyjne, jak i te związane ze zmianami organizacyjnymi, aby niezmiennie odgrywać na nim kluczową rolę.

Potwierdzeniem zaangażowania Grupy na polskim rynku handlu detalicznego są jej rosnące obroty, które w 2018 roku wyniosły blisko 7,5 mld zł, a już po trzech kwartałach tego roku 5,7 mld zł. Dodatkowo widać wyraźny wzrost obrotów w sklepach porównywalnych (like–for–like), które na koniec listopada zyskały prawie +5 proc. Rok 2019 będzie kolejnym, w którym wypracujemy wzrost obrotów Grupy, co dodatkowo motywuje nas do wytężonych działań.

Grono właścicieli sklepów zrzeszonych pod szyldami Grupy Muszkieterów stale rośnie i liczy obecnie około 300 niezależnych polskich przedsiębiorców. Niektórzy z nich, prowadzą po kilka sklepów, jak jeden z przedsiębiorców, który na przestrzeni ostatniego roku przeniósł wszystkie cztery – prowadzone dotąd pod innym szyldem – sklepy do Grupy Muszkieterów. Niezależnie od przynależności do Grupy, wszyscy franczyzobiorcy podejmują własne decyzje biznesowe.

Co szczególnie warte podkreślenia zdecydowana większość sklepów Intermarché rokrocznie wypracowuje zyski. Nie sposób jednak analizować sytuacji Grupy w oderwaniu od koniunktury gospodarczej i wyzwań, z jakimi mierzy się cała branża. Znaczące konsekwencje przyniosły rosnąca konkurencja, częściowy zakaz handlu w niedziele oraz wzrost cen energii. Niektórym większym sklepom, takim jak te prowadzone pod szyldami Intermarché, w szczególnych przypadkach trudniej generować zyski niż w poprzednich latach. Dodatkowo, na ich kondycję i rentowność istotny wpływ ma również sytuacja na rynku lokalnym i rosnąca konkurencja. Między innymi te czynniki sprawiły, że już od ponad roku priorytetem dla Grupy Muszkieterów pozostaje wnikliwa analiza rynku i dostosowanie się do jego dynamiki. Jednym z możliwych wyników tego procesu są zamknięcia niektórych placówek czy re-otwarcia niektórych z nich w nowych lokalizacjach. Na drugim biegunie leżą oczywiście nowe otwarcia w miastach, w których dotychczas Grupa Muszkieterów nie była obecna. Te działania pozwalają Grupie stopniowo wzmacniać model biznesowy, o czym świadczą dobre wyniki otwartych w ostatnim roku sklepów pod szyldem Intermarché - czytamy w oświadczeniu Grupy Muszkieterów.