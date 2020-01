Sieci szykują się do egzaminu z bycia eko. Klienci wystawią oceny

fot. materiały prasowe

"Klimat" to według językoznawców Słowo Roku 2019. Troska o naturalne środowisko to coś więcej niż chwilowa moda – chcemy żyć zdrowo, lepiej się odżywiać i eliminować z naszego otocznia tworzywa sztuczne. Konsumenci domagają się od producentów i sieci handlowych konkretnych działań, daleko wykraczających poza dobry PR. Presja jest skuteczna. Z badania „Kryzysometr 2020”, przeprowadzonego przeprowadzonego przez agencję Alert Media Communications wynika, że firmy najbardziej obawiają się dziś oskarżeń o zanieczyszczenie środowiska. Przyjrzeliśmy się zatem wybranym proekologicznym inicjatywom detalistów.

Mniej plastiku

Tesco w ubiegłym roku przedstawiło pierwsze efekty podjętych działań ws. stosowania opakowań nadających się do ponownego przetworzenia w produktach marki własnej. Nowe opakowania herbatników, wafli i bombonierek wykonane zostały z materiałów nadających się w 100% do recyklingu. W skali Tesco w Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), nowy skład opakowań pomoże uratować aż 6,5 tony plastiku. Celem firmy jest usunięcie z opakowań produktów z logo Tesco wszystkich materiałów niepodlegających recyklingowi do końca 2020 roku. Ponadto ze wszystkich restauracji samoobsługowych Bistro zlokalizowanych w sklepach sieci w Polsce zniknęły jednorazowe sztućce i talerze. Zastąpiły je naczynia wielokrotnego użytku.

Szeroką kampanię dotyczącą opakowań rozpoczął w 2019 roku Lidl Polska. Sieć zobowiązała się, że do 2025 r. ograniczy zużycie plastiku o 20% w opakowaniach marek własnych, a także zapewnia, że do 2025 r. wszystkie plastikowe opakowania marek Lidla będą nadawały się do recyklingu.

Lidl wprowadził także do sklepów pierwsze warzywa BIO znakowane… wiązką światła. Jako pierwsze oznakowano w ten sposób: BIO dynię piżmową oraz BIO seler. Kolejna będzie pietruszka.

Fot. materiały prasowe Lidl Polska

Nie próżnuje również polski oddział Netto. W sklepach pojawiły się niedawno biodegradowalne doniczki na sałatę - detalista rezygnuje zupełnie z plastikowych doniczek, czego skutkiem będzie ograniczenie aż 3 ton plastiku rocznie. W ostatnim czasie Netto wycofało także plastikowe patyczki marki własnej Lovena, wprowadzając ich bambusowe odpowiedniki. Ze sklepów zniknęły plastikowe przekładki w pomidorach, które zostały zastąpione tekturowymi. Kolejnym krokiem sieci będzie wycofanie plastikowej folii na warzywa sprzedawane w doniczkach i wprowadzenie biodegradowalnych lub tekturowych opakowań.

Sieć Kaufland zrezygnowała z butelkowej wody mineralnej w swojej centrali, przechodząc na korzystanie z dystrybutorów filtrujących wodę, dzięki czemu będzie zużywać rocznie około 90 tysięcy plastikowych butelek mniej. Kaufland planuje m.in. że do 2025 roku przynajmniej o 20% zredukuje zużycie tworzywa sztucznego w swoich sklepach, a 100% opakowań marek własnych będzie można poddać recyklingowi.