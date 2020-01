Soki Słońce na półkach sklepów Carrefour

Soki SŁOŃCE, młodsza marka producenta soków tłoczonych na zimno i kuracji oczyszczających Natura Cold Press, wprowadza do sklepów Carrefour - detoks sokowy. Do tej pory produkt można było kupić tylko w sklepach internetowych.

Detoks sokowy, to metoda oczyszczenia organizmu, która oparta jest wyłącznie na świeżych sokach. W trakcie trwania diety, zastępują one całkowicie posiłki stałe. Sześć butelek soku, to jeden dzień kuracji - wyjaśnia Oskar Lis, właściciel obu marek.

Tłoczone na zimno soki SŁOŃCE, utrwalane są innowacyjną metodą wysokiego ciśnienia, zwaną HPP.

W lodówkach hipermarketów Carrefour znalazły się stworzone przez markę wzmacniające shoty witaminowe. 80 ml buteleczki to kompozycje, które w zależności od składu, wspierają naturalne procesy detoksykacyjne organizmu, ułatwiają trawienie i wzmacniają odporność.