System kaucyjny na opakowania jest niezbędny i zostanie wprowadzony za kilka miesięcy - uważa Michał Kurtyka, minister klimatu. Zapowiada też dialog z przedsiębiorcami

na temat tego, jaki system będzie najwłaściwszy. Zdaniem Konfederacji Lewiatan rozwiązanie problemu odpadów opakowaniowych nie będzie możliwe bez efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, którego uzupełnieniem będzie system kaucyjny.

Zgodnie z unijnymi regulacjami do końca 2025 roku poziom zbiórki i recyklingu opakowań plastikowych po napojach ma wynieść 77 proc., a do 2029 r. - 90 proc. Konieczność zebrania 90 proc. butelek plastikowych sprawia, że wprowadzenie systemu kaucyjnego jest jedynym rozwiązaniem.



Eksperci Deloitte podkreślają, że kraje, w których został on wdrożony, odnotowują wzrost poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych, poprawę jakości surowca czy większą świadomość środowiskową społeczeństwa. - Czekamy na propozycje ministerstwa klimatu. Mamy świadomość, że system kaucyjny obejmie tylko 1/3 opakowań, które trafiają do naszych domów i na pewno nie rozwiąże wszystkich problemów związanych ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Doświadczenia innych krajów pokazują, że niewątpliwie przyczynia się do wzrostu poziomu recyklingu. Naszym zdaniem system kaucyjny powinien być uzupełnieniem programu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Do rozstrzygnięcia pozostaje wiele kwestii, np. czy postawimy na droższy automatyczny czy tańszy manualny - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.