W Polsce działa 6 tys. sklepów Żabka

fot. za zabka.pl

18 grudnia sieć Żabka otworzyła 600-setny sklep. Placówka o pow. 85 mkw. ruszyła w Warszawie przy ul. Prymasa Tysiąclecia.

Jak zdradza Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska, w 2019 roku firma otworzyła 650 nowych sklepów i zmodernizowała ok. 1,6 tys. placówek. - W tym roku otworzyliśmy sklepy w 36 miejscowościach, w których wcześniej nas nie było. Pojawiamy się w dogodnych lokalizacjach i w odmienionym formacie, który został bardzo pozytywnie przyjęty przez konsumentów i wpłynął na 30 proc. wzrost liczby nowych klientów w sklepach po modernizacji – dodaje.

W połowie 2017 roku fundusz CVC Capital Partners kupił od Mid Europa Partners udziały w Żabka Polska. Sieć liczyła wówczas ok. 4.500 sklepów franczyzowych prowadzonych przez ok. 3.000 przedsiębiorców. Obecnie sieć liczy blisko 6000 sklepów. Oznacza to, że w 2,5 roku sieć powiększyła się o ok. 1500 placówek.

Obecnie sieć współpracuje z ponad 4,2 tys. franczyzobiorcami. - W tym roku zanotowaliśmy 40 proc. wzrost liczby podpisanych umów franczyzowych – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Żabka Polska.

W planach na 2020 r. Żabka zakłada dalszy wzrost liczby sklepów, otwarcie szóstego już centrum logistycznego oraz rozwój funkcjonalności technologicznych, jak również pogłębianie swoich działań ekologicznych.

Kapitał zakładowy spółki Żabka Polska to 113,2 mln zł. Jak już informowaliśmy, w tym roku sieć zyskała nowego mniejszościowego inwestora - australijski fundusz Partners Group. Partners Group wierzy, że Żabka Polska reprezentuje atrakcyjną okazję, ze względu na jej pozycję lidera kategorii w szybko rozwijającym segmencie covenience, który cały czas jest na fali wzrostowej.

Niedawno Sebastian Bielawski, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Wsparcia Franczyzobiorców w Żabka Polska, powiedział, że potencjał polskiego rynku ocenia na dużo wyższy niż 10 tys. Żabek.