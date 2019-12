W Sylwestra większość sklepów czynna do godziny 18

Sylwester 2019 wypada we wtorek, jednak sklepy będą pracować inaczej niż w dni powszednie. Większość z nich będzie pracować do godziny 18.

Poniżej przedstawiamy godziny otwarcia sklepów największych sieci handlowych:

Biedronka - sklepy otwarte do godziny 19:00

Lidl - sklepy otwarte do godziny 18:00

Tesco - sklepy otwarte do godziny 18:00

Carrefour - sklepy otwarte do godziny 18:00

Polomarket - sklepy otwarte do godziny 18:00

Auchan - sklepy otwarte do godziny 18:00 lub 19:00 (w zależności od lokalizacji)

Żabka - sklepy otwarte zgodnie z decyzją ajenta

Carrefour Express - sklepy otwarte zgodnie z decyzją ajenta

Kaufland - sklepy otwarte do godziny 18:00

Aldi - sklepy otwarte do godziny 18:00

Netto - sklepy otwarte do godziny 17:00