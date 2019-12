Wanzl: Sklepy przyszłości będą miały rozbudowaną strefę bistro, bo w mieszkaniach nie będzie kuchni

fot. Wanzl

Zdaniem projektantów konceptów handlowych w firmie Wanzl sklepy przyszłości to placówka convenience i hard dyskont. Oba naszpikowane technologią.

Eksperci Wanzl przekonują, że w wielkich megapolis takich jak Tokio czy Nowy Jork, rozległe centra handlowe przestają być opłacalne ekonomicznie. Ich miejsce zajmą rozliczne sklepy convenience, zlokalizowane na parterze wysokościowców, w których mikorapartamenciki nie będą miały kuchni i lodówki. Składowanie żywności i gotowanie w domu należą już do przeszłości - przekonują eksperci.

Miejski sklep będzie wiec zlokalizowany bezpośrednio w foyer wieżowca i dostarczy produkty codziennego użytku, od owoców i warzyw, chleba i wypieków po gotowe przekąski i dania gotowe. Miejskie sklepy Wanzl zostały zaprojektowane w taki sposób, aby odtworzyć nowoczesny styl życia z wyraźnymi kontrastami światła i ciemności, zastosowaniem akcentów kolorystycznych i elementów dekoracyjnych, takich jak prawdziwe rośliny lub niezwykłe lampy.

Same zakupy są inteligentne i bezgotówkowe, smartfon działa jak cyfrowa karta sklepowa. Za pomocą aplikacji klient aktywuje swoje konto oraz wirtualny koszyk zakupów. Podczas zakupów inteligentne systemy wykrywają, które produkty wybiera klient. Są one automatycznie dodawane do jego koszyka. Zakupy będzie można od razu zjeść w dziale Eat & Meet na miejscy w sklepie lub zanieść do swojego mikroapartamentu. Opłata za zakup jest automatycznie pobierana z konta klienta.

Dobrze zorganizowany, niedrogi i szybki - te zalety twardego dyskontu stają się bardziej atrakcyjne dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii.

Sklep zaprojektowany przez projektantów Wanzl ma minimalistyczny design ze standardowymi systemami półek, koszami, jasnymi kolorami, jasnymi światłami i wyraźnymi wskazówkami dotyczącymi rozmieszczenia towarów. Odblokowanie wózka na zakupy odbywa się za pomocą smartfona. Skanowanie zakupów dokonuje się bezpośrednio w wózku. Wszystkie zeskanowane towary pojawiają się automatycznie na wyświetlaczu smartfona, w tym cena za sztukę i łączna suma. Aby dokonać płatności należy potwierdzić zakupy wyświetlone w aplikacji, a kwota zostanie automatycznie pobrana z karty kredytowej, a kod QR zostanie wysłany w celu otwarcia systemu wyjścia. Na koniec klient otrzymuje kupon na kolejne zakupy.