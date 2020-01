Zakaz handlu przestał budzić emocje. Zyskały sklepy osiedlowe

Wprowadzony w 2018 roku zakaz handlu w niedzielę nie budzi już w naszym społeczeństwie dużych emocji. Zdecydowanej większości konsumentów (69,1 proc.) w żadnym stopniu nie utrudnia on codziennego życia. Na ograniczenia związane z niedzielami niehandlowymi narzeka zaledwie co czwarty Polak. Wśród osób, które nie mogą przyzwyczaić się do zakazu dominują osoby z wysokimi dochodami (powyżej 5 000 zł miesięcznie), wyższym wykształceniem i mieszkańcy metropolii - wynika z badania Santander Bank.

Na zakazie zyskują sklepy osiedlowe i e-commerce. Konsumenci korzystają z alternatywnych rozwiązań, które pozwalają im zrobić zakupy w niedziele niehandlowe. Entuzjastycznie podchodzą również do idei sklepów autonomicznych.



Blisko 2/3 ankietowanych przyzwyczaiła się do zakazu handlu w niedzielę i planuje zakupy na inne dni tygodnia. Ponadto prawie połowa Polaków nie widzi potrzeby powrotu do handlu w ten dzień. W przypadku konieczności zrobienia zakupów w niedzielę klienci korzystają ze sprzedaży online (niemal 25 proc.) albo udają się do sklepów, których nie dotyczy zakaz (34,2 proc.). Te strategie najczęściej stosują Polacy z miast do 50 tys. mieszkańców (44,5. proc.) oraz ci, których dochód nie przekracza 1000 zł (52,7 proc. wskazań).

25 proc. badanych twierdzi, że zakaz ma negatywny wpływ na komfort ich życia. Dla tych Polaków niedziela często jest jedynym dniem, kiedy mogą spokojnie zrobić zakupy. W grupie, która chętnie wróciłaby do handlu w ostatnim dniu tygodnia przeważają mieszkańcy metropolii (61,3 proc. wskazań) i osoby z wyższym wykształceniem (55,5 proc.).

Jak pokazuje badanie Santander Consumer Banku obok zarabiających najwięcej, zakaz najbardziej przeszkadza osobom z dochodem miesięcznym pomiędzy 3000 a 4999 zł miesięcznie. Natomiast na związane z nim ograniczenia najmniej skarżą się ci, których dochód nie przekracza 1000 zł (23,7 proc.) i 1500 zł (22,1 proc.).

52 proc. uczestników badania uważa, że sklepy autonomiczne mogłyby rozwiązać problem zakazu handlu w te dni. Podobna liczba ankietowanych twierdzi, że wprowadzenie takiego rozwiązania na polski rynek byłoby dobrym pomysłem.

Entuzjastów sklepów autonomicznych znajdziemy przede wszystkim w takich miastach jak Szczecin, czy Katowice (od 250 do 500 tys. mieszkańców), czyli tam, gdzie najbardziej po metropolii, odczuwa się niezadowolenie płynące z zakazu handlu w niedzielę.

Badanie zostało zrealizowane przez IBRIS na zlecenie Santander Consumer Banku w listopadzie 2019 roku. W badaniu udział wzięła reprezentatywna grupa osób dorosłych. Próba n=1000.