Zgromadzenie wierzycieli Piotra i Pawła wyznaczone na 21 lutego. Układ nie przeszedł

Fot. materiały prasowe

W trzech spółkach z Grupy Piotr i Paweł sędzia-komisarz zatwierdził spisy wierzytelności. Sędzia wyznaczył także terminy zgromadzenia wierzycieli dla wszystkich trzech spółek na 21 lutego 2020 r. w Poznaniu. Oznacza to, że układ zaproponowany przez Grupę Piotr i Paweł, polegającą na spłacie 10 proc. wierzytelności nie został zaakceptowany przez wierzycieli.

W Piotr i Paweł S.A. złożono 15 sprzeciwów na ok 800 wierzycieli, z czego 2 zostały już cofnięte. W Piotr i Paweł Detal – 8 sprzeciwów na ok. 1000 wierzycieli oraz w spółce Grupa Piotr i Paweł – 12 sprzeciwów. - Suma wierzytelności kwestionowanych przez wierzycieli jest daleka od 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Spisy wierzytelności zostały więc zatwierdzone w części nieobjętej sprzeciwami – podkreśla dr Patryk Filipiak, prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł.

- Na zgromadzeniach wierzycieli dojdzie do głosowania nad układem. Jestem pewien, że sanacja szybko się skończy i będziemy mogli poświęcić się wyłącznie działalności operacyjnej i rozwojowi biznesu – dodaje Jakub Karbowiak, wiceprezes spółek Piotr i Paweł.

SPAR GROUP – jako inwestor – wspiera Grupę Piotr i Paweł w zakresie spłaty zobowiązań, negocjacji umownych i rozwoju. Dotychczas podpisano lub odnowiono kontrakty z prawie 350 dostawcami. W systemie logistycznym jest już dostępnych ponad 7.500 produktów od prawie 500 dostawców.