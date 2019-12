Członkowie rady nadzorczej Ecor Natura Si nabyli akcje Organic Farma Zdrowia

Fabio Brescacin i Fausto Iori, członkowie rady nadzorczej Ecor Natura Si, głównego akcjonariusza Organic Farma Zdrowia, nabyli akcje spółki z serii J za ponad 6,8 mln zł.

Jak podano w raporcie, Brescacin i Iori kupili 401 674 akcji, gdzie cena jednej akcji wynosi 16,94 zł. Łączna wartość transakcji wyniosła ponad 6,8 mln zł.

Przypomnijmy: pod koniec listopada zarząd Organic Farma Zdrowia podał, że spółka dokonała częściowej spłaty pożyczek wobec Ecor Natura Si, w kwocie 1 578 481 euro. Zmniejszyło to zadłużenie spółki wobec głównego akcjonariusza do kwoty 2 001 132 euro i znacząco wpłynęło na poziom długu w pasywach. Spłata pożyczek była możliwa dzięki nowej emisji 401 674 akcji serii J, która została skierowana właśnie do Ecor Natura Si.

Organic Farma Zdrowia prowadzi sieć 31 delikatesów z żywnością ekologiczną oraz sklep internetowy www.organic24.pl.