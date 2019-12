Najważniejsze transfery personalne w sieciach handlowych w 2019 roku

fot. shutterstock

Mijający rok obfitował w ciekawe zmiany personalne w największych sieciach handlowych działających w Polsce. Największe zaskoczenia to: odejście na emeryturę Wojciecha Kruszewskiego po 15 latach szefowania w Lewiatan Holding, odejście Roberta Nocenia po ponad 20 latach pracy w Carrefour Polska, rezygnacja ze stanowiska szefa Tesco „żelaznego Dave’a” i przejście Sławomira Nitka z Netto do Action.





Przedstawiamy najważniejsze zmiany personalne 2019 r.

Rok 2019 rozpoczęliśmy od informacji o tym, że Andrzej Urbańczyk powrócił po rocznej przewie do sieci Kaufland Polska. W 2017 r. Urbańczyk został szefem Kauflandu w Czechach. Obecnie jest członkiem zarządu Kaufland Polska Markety, a zarazem szefem departamentu sprzedaży.

Z początkiem roku również GK Specjał zyskała nowego członka zarządu. Do załogi firmy jako wiceprezes i dyrektor handlowy dołączył Remigiusz Czernecki. Odpowiada za działalność operacyjną, rozwój oraz strategię hurtową grupy. Czernecki ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie handlu, dystrybucji i produkcji, a także w zarządzaniu w szczególności w optymalizacji procesów operacyjnych, konsolidacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przed rozpoczęciem współpracy z firmą Specjał był wiceprezesem zarządu Hortex Holding SA, gdzie odpowiadał za zbudowanie kanału dystrybucji bezpośredniej, będąc równocześnie prezesem zarządu spółki REN.

Do zarządu spółki Lewiatan Mazowsze wszedł Waldemar Mirocha, który wcześniej był członkiem zarządu GH PL Plus. Grupę utworzyli w 2014 roku Piotr i Paweł, Bać-Pol i Topaz. Z czasem do grupy weszła sieć Polomarket, jednak w 2016 roku wypowiedziała umowę pozostałym udziałowcom.

Również Lewiatan Holding zyskał nowego członka zarządu. Został nim Robert Rękas, który odpowiada za wdrażanie strategii Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan w obszarze detalicznym oraz rozwój projektu category management’u w placówkach handlowych. Robert Rękas od września 2013 roku zajmuje stanowisko dyrektora operacyjnego odpowiedzialnego za dziewięć spółek regionalnych Lewiatana. Wcześniej związany był z Eurocash, gdzie pracował jako regionalny dyrektor operacyjny oraz z Coca-Cola Hellenic Bottling Company.

W listopadzie br. Wojciech Kruszewski, wieloletni prezes Lewiatana ogłosił, że przychodzi na emeryturę. Zastąpi go właśnie Robert Rękas.