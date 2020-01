Przedstawiciel Partners Group będzie nadzorował Żabkę

fot. materiały prasowe

Pascal Noth, dyrektor zarządzający w Partners Group, wszedł do rady nadzorczej spółki Żabka Polska. Przypomnijmy, że we wrześniu 2019 r. australijski fundusz zakończył proces nabycia udziałów w Żabka Polska. Dla funduszu było to 3 proc. wartości aktywów netto, czyli ok. 23 mln zł.

Pascal Noth ma 18-letnie doświadczenie w branży, a przed dołączeniem do Grupy Partners był partnerem w Palamon Capital oraz pracował w Goldman Sachs i Monitor Group.

Partners Group wierzy, że Żabka Polska reprezentuje atrakcyjną okazję, ze względu na jej pozycję lidera kategorii w szybko rozwijającym segmencie covenience, który cały czas jest na fali wzrostowej.

Partners Group Global to australijski fundusz, który inwestuje w szeroki przekrój branż w tym dóbr konsumenckich, technologii informacyjnych, przemysłu.

Kapitał zakładowy spółki Żabka Polska to 113,2 mln zł.

Żabka Polska liczy obecnie 6 tys. sklepów. W 2019 roku firma otworzyła 650 nowych sklepów i zmodernizowała ok. 1,6 tys. placówek. Obecnie sieć współpracuje z ponad 4,2 tys. franczyzobiorcami. W planach na 2020 r. Żabka zakłada dalszy wzrost liczby sklepów, otwarcie szóstego już centrum logistycznego oraz rozwój funkcjonalności technologicznych, jak również pogłębianie swoich działań ekologicznych.