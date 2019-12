Badanie Allegro: W tym roku na prezenty wydamy 482 zł, znacznie więcej niż rok temu

Fot. Shutterstock

W tym roku Polacy najczęściej obdarują swoich bliskich perfumami (33 proc. badanych), a także słodyczami i produktami modowymi oraz elektroniką. Rzadziej damy pieniądze, alkohol i książki. Wśród osób obchodzących Święta w tym roku prezenty kupi 78 proc. z nich., a na prezenty został zarezerwowany znacznie wyższy budżet niż̇ rok temu - 482 zł. To o 31 zł więcej niż rok temu. W tym roku Polacy postawili na prezenty składkowe. Kupuje je 39% badanych, podczas gdy w 2018 roku było 27%.

W tym roku Allegro już po raz czwarty zapytało Polaków o to, kiedy, gdzie i jakie prezenty kupują̨,

o czym marzą̨, w jaki sposób przygotowują̨ się̨ do Świąt Bożego Narodzenia, a także, jak wygląda ich budżet świąteczny w kontekście prezentów. Dodatkowo, Allegro wprowadza na Święta nową funkcję, dzięki której możemy stworzyć i podzielić się swoją listą prezentową ze znajomymi.

W kwestii zakupu prezentów, w tym roku obdarować zamierzamy ok. 4-5 osób. To więcej niż rok temu, gdzie najczęściej obdarowywaliśmy 3 osoby. Polacy najczęściej obdarują swoich bliskich perfumami (33% badanych), a także słodyczami i produktami modowymi. Co 7. badany zainwestuje w zakup elektroniki. Rzadziej damy pieniądze i alkohol. Niestety nieco rzadziej damy też książki.

Pod choinką najbardziej znaleźć chcielibyśmy elektronikę oraz prezenty związane z hobby. Chętnie przyjmiemy także perfumy, które są równocześnie najczęściej kupowanym prezentem. Wydaje się zatem, że perfumy dają w tym roku dużą gwarancję trafienia z prezentem. Nieco inaczej jest ze słodyczami, które kupić zamierza 33% badanych, a otrzymać niemal dwukrotnie mniej. W tym roku w porównaniu do poprzedniego znacznie rzadziej wymarzonym prezentem są̨ dodatki modowe i książki.

Najlepiej wspominane prezenty w 2019 roku, to podobnie jak rok wcześniej konsola do gier, smartfon, laptop oraz tablet. Pojawiają̨ się̨ też wskazania na mniej materialne prezenty, takie jak wyjazdy w góry czy do SPA. Kilka osób, podobnie jak rok temu, dowiedziało się̨, że będą̨ rodzicami i to uznają̨ za najlepszy podarunek świąteczny. Natomiast na liście niechcianych prezentów królują̨… skarpetki. Nie lubimy też otrzymywać drobnych przedmiotów wyposażenia wnętrz oraz kosmetyków do kąpieli.

Dla co piątego Polaka obdarowywanie to zakup prezentów świątecznych (21%), ale i także pomoc potrzebującym (19%) oraz pomoc w przygotowaniach świątecznych (21%). W 2019 roku stawiamy też na spotkania okołoświąteczne z bliskimi i znajomymi, bliskość i rozmowy.

Polacy wolą dostawać prezenty - niespodzianki, a nie zamawiane. Niespodzianki preferuje 62% badanych. Dokładnie tak samo było rok temu. Zaskoczenie pod choinką szczególnie lubią̨ kobiety.

Jeśli chodzi o kwestię zakupów świątecznych, to badanie pokazało, że wśród osób obchodzących Święta w tym roku prezenty kupi 78%. Rok temu było bardzo podobnie - 79%, a 2 lata temu 74%.