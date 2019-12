Badanie: Niewłaściwe opakowanie może zniechęcić do ponownego zakupu

Fot. Shutterstock

Polacy spędzają nawet 40 dni swojego życia (prawie 19 minut tygodniowo) próbując rozpakować zbyt skomplikowane pakunki. Jedna czwarta respondentów twierdzi, że ma z tego powodu poczucie bycia pokonanym. Prawie 49 proc. przyznało, że czynność zakończyła się zniszczeniem lub uszkodzeniem samego produktu – wynika z badania zleconego przez DS. Smith. Jak okazuje badanie, połowa Polaków twierdzi, że frustrujące pakunki zniechęciły ich do ponownego zakupu wyrobu tej samej marki.

Tylko podczas Świąt Bożego Narodzenia Polacy poświęcą na zmagania z opakowaniami blistrowymi, opaskami zaciskowymi i zaklejonymi taśmą pudełkami tak dużo czasu, że mógłby on wypełnić nawet 1446 lat.

Pomimo tego, że to starsi cierpią na spadek siły uścisku dłoni, problem dotyczy respondentów w wieku 18–24 lata i 25–34 lata, wśród których odpowiednio około 83% i 79% musi prosić o pomoc w kupowaniu, otwieraniu lub odbieraniu zamówionych przedmiotów. Są to także osoby, które najprawdopodobniej zniechęcą się do kupowania produktów pewnych marek w Internecie z powodu frustracji związanych z trudnymi do otworzenia pakunkami (38,6% w grupie osób 18-24 lata i 36,6% wśród respondentów w wieku 25-34 lata).

Wśród innych kluczowych problemów wynikających z problematycznych opakowań, osoby biorące udział w badaniu wymieniły: konieczność użycia do ich otwarcia narzędzi takich jak nożyczki (57,5%) czy śrubokręt (25,35%) i zastosowanie nadmiernej ilości taśmy klejącej (29,8%). Zauważono też, że za dużo czasu zabiera wydobycie produktów z paczki (wskazało na to 46,6% respondentów), a same pudełka są zbyt twarde, aby je uchwycić, przytrzymać lub przenieść (26,6%).

Mężczyźni i kobiety marnują mniej więcej tyle samo czasu próbując samodzielnie otworzyć przesyłkę (trwa to prawie 9 minut), zanim poproszą o pomoc. Konieczność poszukiwania wsparcia u innych wywołała u 11,5% respondentów zakłopotanie, u prawie jednej czwartej z nich (24,4%) zdenerwowanie, a u ponad jednej piątej (22,6%) frustrację.

Źle zaprojektowane opakowania powodują, że ludzie z ich powodu wyrządzają sobie krzywdę: 64,4% przyznało, że zraniło się, próbując otworzyć pakunek, a 28% zepsuło przy tym nożyczki lub nóż.

Granice niezależności

Jak się okazuje czynności nawet tak prozaiczne – jak zdawałoby się – otwieranie przesyłek mogą uświadomić ludziom ich własne ograniczenia. Prawie 67% respondentów stwierdziło, że musiało poprosić innych o pomoc w zakupie, otwarciu lub odebraniu przedmiotu w związku ze Świętami Bożego Narodzenia lub inną okazją towarzyską z powodu skomplikowanych opakowań. Prawie 60% z nich przyznało, że to wpłynęło na ich poczucie wykluczenia lub mniejsze zaangażowanie. Można się zastanowić jak czują się osoby, które w podobnych sytuacjach nie mają kogo poprosić o pomoc i są zdane jedynie na siebie – a samotność i niepełnosprawność na przykład w przypadku osób starszych często idą w parze.