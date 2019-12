Badanie: Świąteczny upominek do 100 zł na osobę to rozsądna kwota

Fot. materiały prasowe

Co trzeci Polak finansuje święta z oszczędności i przeznacza na nie kwotę powyżej 1000 zł. Dla 46 proc. budżet grudniowy jest realizowany z bieżących dochodów, dla 16 proc. niezbędne jest zadłużenie się. Do finansowych, świątecznych szaleństw przyznaje się 43 proc. Polaków, a 45 proc. stara się pilnować wydatków.

Prawie połowa respondentów badania „Zmiany w zwyczajach i preferencjach świątecznych Polaków" serwisu Prezentmarzeń deklaruje, że co roku zwiększa budżet na przygotowania do świąt, z czego 43% przyznaje wprost, że lubi w grudniu finansowo zaszaleć. Tylko 5% zapytanych nie liczy wydawanych kwot, aby się nie denerwować. Dla 43% ważne jest, aby pilnować wydatków i nie wydawać więcej. Tylko 7% zapytanych mówi wprost, że skromnie obchodzi święta. Grudniowe szaleństwo 46% respondentów finansuje z bieżących dochodów, a co trzeci Polak z oszczędności. Dla 10% świąteczna gorączka zakupowa wymaga zadłużenia na kartach kredytowych, 6% korzysta z kredytu lub bierze chwilówki, 4% pożycza w rodzinie lub u przyjaciół.

Dla 28% zapytanych Polaków wydatek na świąteczny upominek do 100 zł na osobę to rozsądna kwota, która pokazuje że szanujemy bliskich. Według 38% respondentów wydatek od 100 do 200 zł na osobę jest do zaakceptowania, bo w takiej kwocie można już zaszaleć. Dla 34% kwota przeznaczona na upominek powyżej 300 zł na osobę jest postrzegana już jako zbyt duży wydatek, ponieważ wartościowy prezent nie zawsze musi być drogi.

Przeczytaj także: Milka w świątecznej kampanii inspiruje do obdarowywania

Rosnący konsumpcjonizm powoduje, że coraz częściej pojawia się też frustracja z nietrafionych prezentów. Nie dziwi więc fakt, że co trzeci z respondentów badania deklaruje, że zastępuje tradycyjne prezenty voucherami i kartami podarunkowymi, a 37% pyta najbliższych o preferencje upominkowe, bojąc się porażki.

Zmiany świątecznych zwyczajów dotyczą także rynku pracy, bo jak twierdzi aż 66% respondentów badania przy rynku pracownika, pracodawcy są bardziej skłonni fundować pracownikom świąteczne upominki i udogodnienia. Spośród 1015 zapytanych przez serwis Prezentmarzeń Polaków, co drugi z nich jest zapraszany z okazji świąt na firmowe spotkanie w restauracji. Z kolei 29% otrzymuje od pracodawcy w grudniu upominek w postaci paczki świątecznej, bonów lub drobnego prezentu. Dla 7% respondentów pracodawcy są gotowi, aby z okazji świąt zaoferować pracownikom krótszy dzień pracy lub dodatkowy dzień wolny.