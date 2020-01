Badanie: Ze względu na ekologię sklepy powinny przejść na e-gazetki

Fot. materiały prasowe

Z badania, przeprowadzonego przez Mobile Institute, na zlecenie Grupy AdRetail, wynika, że 73 proc. internautów nie korzysta już z drukowanych gazetek promocyjnych i katalogów produktowych. Tylko 27 proc. wciąż po nie sięga. Natomiast 69 proc. respondentów deklaruje, że przegląda elektroniczne wersje. 31 proc. nie posługuje się nimi. 53 proc. badanych uważa, że sieci handlowe powinny przejść na wydawanie e-gazetek ze względu na ekologię. Niespełna połowa ma odmienną opinię.

Aż 73 proc. respondentów deklaruje, że nie korzysta już z drukowanych gazetek promocyjnych i katalogów produktowych. 27% jeszcze do nich zagląda. Zdaniem Karola Kamińskiego z Grupy AdRetail, na tak niewielkie zainteresowanie tradycyjnymi wydaniami wpływa kilka czynników. Polacy coraz częściej postrzegają papier jako mało ekologiczne narzędzie. Społeczeństwo dojrzewa i widzi, że zmiany klimatyczne mocno postępują. I reaguje na to właśnie w ten sposób. Ponadto w dorosłe życie wchodzą już osoby, którym telefony komórkowe i komputery towarzyszą praktycznie od urodzenia. Dla nich to najbardziej naturalne kanały informacyjne.

– Aż 69% badanych konsumentów sięga do elektronicznych gazetek promocyjnych, a 31% nie korzysta z nich. Zapewne ta druga grupa działa rutynowo, czyniąc zakupy w sposób powtarzający od kilku pokoleń. Wśród internautów, którzy brali udział w badaniu, osoby o tradycyjnym podejściu muszą należeć do zdecydowanej mniejszości – stwierdza dr Maria Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

Ponad połowa badanych uważa, że sieci handlowe powinny przejść na wydawanie e-gazetek ze względu na ekologię. I niewiele mniej osób ma na ten temat odmienne zdanie – niecałe 50%. Jak stwierdza Karol Kamiński, te wyniki wyraźnie pokazują, w którym kierunku powinny iść sklepy. 53% to naprawdę wysoki odsetek, biorąc pod uwagę to, że jeszcze kilka lat temu wynosił ok. 10-15%. Należy też dodać, że tego typu deklaracjami konsumenci poniekąd już teraz wymuszają na sieciach, żeby zwiększały nakłady e-gazetek kosztem tradycyjnego druku.

– Moim zdaniem, klasyczne i elektroniczne komunikowanie ofertowe jest tak samo potrzebne na rynku. Proporcje z pewnością zmienią się na korzyść przekazu cyfrowego. Jednak drukowane gazetki utrzymają się, przynajmniej w celu prezentowania części asortymentu, tj. specjalistycznego i luksusowego. Dotyczy to także żywności – dodaje dr Faliński.

Wydawanie e-gazetek ze względów ekologicznych nie poprawiłoby opinii ponad połowy internatów na temat sieci handlowych. Tak stwierdza 51% badanych, w tym 34% jest tego pewnych. Z kolei 49% respondentów ma odwrotne zdanie, ale tylko 21% osób w tej grupie wyraża to stanowczo.

Badanie zostało zrealizowane pod koniec 2019 roku przez Mobile Institute, na zlecenie Grupy AdRetail. Wykorzystano responsywne ankiety CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Łącznie zebrano opinie 2046 internautów. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej i odpowiadała strukturze polskich użytkowników Internetu pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.