Gdzie po choinkę? Do sieci DIY i hipermarketów

Fot. materiały prasowe

Blisko 40 proc. Polaków zamierza w tym roku nabyć choinkę za średnio 150-250 zł, a prawie 20 proc. planuje ją kupić za 100-150 zł. Najmniej popularne są drzewka, które kosztują poniżej 50 zł. Wybierze je co dwudziesta osoba. Połowa ankietowanych chce skorzystać z promocji, ale w gazetkach ubyło ich o ponad 120 proc. od ub. roku. Najwięcej, bo 35 proc., badanych wybiera się po choinkę do sklepów typu DiY. Dalej są hipermarkety (19 proc.) i dyskonty (15 proc.).

Z badania, przeprowadzonego przez międzynarodową firmę Hiper-Com Poland i Grupę Mobilną Qpony-Blix, wynika, że 39% ankietowanych planuje przeznaczyć w tym roku na zakup choinki od 150 do 250 zł. Z kolei wydatki od 100 do 150 zł zadeklarowało 18% osób, od 200 do 250 zł – 15%, a powyżej 250 zł – 14%. Dalej znalazły się przedziały od 50 do 100 zł – 7%, a także poniżej 50 zł – 5%.

– Uważam, że wydanie około 200 zł na choinkę to bardzo dużo. Te deklaracje ankietowanych wyraźnie świadczą o wzroście dochodów. Ci, którym sytuacja się polepszyła, są gotowi przeznaczyć więcej pieniędzy na takie zakupy. Odpowiedzi badanych wskazują również na dużą siłę tradycji – komentuje dr Andrzej Maria Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

Według Marcina Lenkiewicza z Grupy Mobilnej Qpony-Blix, Polacy nie oszczędzają znacząco na zakupie tej ozdoby świątecznej. W sklepach średnia cena sztucznego drzewka o wysokości do 2 m często nie przekracza 150-200 zł. Tańsze są choinki żywe. W nadleśnictwie można je kupić zazwyczaj w granicach 50 zł. Z kolei jak zaznacza Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland, widoczna jest tendencja do stawiania na jakość, a nie na rozmiar drzewka. Ponad 60% Polaków mieszka w miastach, a większość z nich – w blokach. Nie mają więc możliwości wstawienia dużej choinki do swojego salonu.

– Globalny obrót żywymi choinkami w Polsce jest szacowany nawet na 6 mln sztuk, a my sprzedajemy co roku kilkadziesiąt tysięcy. W ostatnich dwóch dekadach na polskim rynku pojawiły się firmy, które dysponują areałami gruntów rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset hektarów. I to głównie one dostarczają drzewka na rynek. Lokują uprawy w pasie nadmorskim, gdzie klimat sprzyja uprawie, szczególnie jodły kaukaskiej, a to obecnie najchętniej kupowany gatunek – informuje Rafał Zubkowicz z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

50% badanych przyznało, że chce dokonać zakupu w promocji, natomiast 43% – w regularnej cenie. Z kolei 7% ankietowanych nie planuje tego lub trudno im to określić. Według Julity Pryzmont, różnica pomiędzy dwiema największymi grupami nie jest tak znaczna. Ekspert zaznacza, że okres przedświąteczny to czas intensywnych zakupów. Konsumenci będą szukać jak najkorzystniejszych ofert i możliwych oszczędności, ale brak promocji nie przesądzi o rezygnacji z zakupu. Natomiast Marcin Lenkiewicz zaznacza, że sporo osób kupuje choinki na ostatnią chwilę. W przedświątecznym zabieganiu nie mają czasu na wyszukiwanie rabatów. Zapłacenie ceny regularnej nie jest dla nich mocnym obciążeniem domowego budżetu.