GfK: Polski konsument ma w promieniu 600 m średnio 12 sklepów, w tym 7 to małe placówki

Fot. Shutterstock

Małoformatowe sklepy podbijają serca polskich konsumentów. Dzięki coraz bogatszej ofercie i ogromnej dostępności, coraz skuteczniej rywalizują z punktami specjalistycznymi i wygrywają wyścig o klienta udającego się po szybkie lub awaryjne zakupy – wynika z najnowszych analiz przygotowanych przez Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Zgodnie z definicją przyjętą przez GfK Polonia, sklepy po sąsiedzku to najczęściej małoformatowe punkty z ofertą FMCG, znajdujące się w promieniu nie większym niż 600 metrów od naszego domu.

- W tym relatywnie niewielkim zasięgu przeciętny polski konsument znajdzie średnio 12 sklepów, z których aż 7,1 stanowią małe niesieciowe sklepiki „U Zosi”, „Pod lasem” , a 3,5 niewielkie sieciówki, takie jak Żabka czy Carrefour Express. To obiekty, których najważniejszą cechą jest bliskość. Dla konsumenta dystans jaki musi pokonać, aby rano kupić przysłowiowe świeże, bułki lub czekoladę, bo właśnie się skończyła, jest kluczowy. Im bliżej i szybciej, tym lepiej – tłumaczy Artur Czajka, Strategic Insights Manager w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

W sklepach po sąsiedzku jako konsumenci najczęściej realizujemy misje zakupowe, związane z zaspokajaniem szybkich potrzeb. Dlatego najczęściej kupujemy w nich produkty codziennego użytku lub robimy zakupy awaryjne, gdy np. zapomnimy czegoś istotnego podczas wizyty w hipermarkecie.

- Obie misje są niezwykle ważne, ponieważ w ciągu miesiąca realizuje je kolejno 99% i 76% wszystkich polskich konsumentów. Statystycznie więc niemal każdy shopper ma co najmniej kilka powodów, by choć raz w miesiącu odwiedzić sklep po sąsiedzku i zrobić w nim zakupy. To dobry prognostyk dla właścicieli małoformatowych sklepów – mówi Artur Czajka.

Według GfK Polonia na pojedyncze transakcje w czasie codziennych lub awaryjnych zakupów wydajemy stosunkowo niewiele, ale ich częstotliwość jest na tyle duża, by wartość całego rynku niezmiennie utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie. Jednym z powodów, dla których małoformatowe sklepy cieszą się tak dużym powodzeniem jest coraz szersza oferta, dopasowana do codziennych potrzeb konsumentów oraz produkty na możliwie wszystkie awaryjne sytuacje w domu.

- Dzięki temu, odwiedzając Żabkę czy Carrefour Express, możemy zrobić dziś zakupy, które jeszcze kilka lat temu osiągalne były wyłącznie w dużym, dobrze wyposażonym supermarkecie. I to wszystko bez konieczności wsiadania do samochodu czy komunikacji miejskiej, a co za tym idzie – długiej podróży i straty czasu – tłumaczy Artur Czajka.