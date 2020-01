GUS: W większości województw zawodem nadwyżkowym jest sprzedawca sklepowy

W latach 2014-2018 liczba osób aktywnych zawodowo w Polsce zmieniła się w nieznacznym stopniu – odnotowano spadek o 1,6% w stosunku do 2014 r. (w miastach spadek wyniósł 2,6%, natomiast na wsi miał miejsce wzrost o 0,1%). Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 57,9%, a liczba pracujących wzrosła o 3,9% - wynika z najnowszych danych GUSu.

Największy przyrost ludności aktywnej zawodowo miał miejsce w województwie zachodniopomorskim (17,4%) i wielkopolskim (14,1%), natomiast w ośmiu województwach odnotowano spadek populacji osób aktywnych zawodowo (najwyższy w województwie świętokrzyskim o 17,5%).

W latach 2014-2018 można było zaobserwować w niektórych regionach Polski strukturalne

niedopasowanie na rynku pracy, co skutkowało występowaniem bezrobocia w pewnych grupach

zawodowych i jednoczesnym niedoborem pracowników w innych zawodach, chociaż skala tego zjawiska była znacznie mniejsza niż w latach poprzednich. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 r. zawodem deficytowym, o najwyższej średniomiesięcznej przewadze napływu ofert nad napływem bezrobotnych, był zawód magazyniera (przewaga ofert wyniosła 10,1 tys.) oraz zawody specjalisty do spraw sprzedaży (4,3 tys.) oraz programisty aplikacji (3,9 tys.). W większości województw zawodem nadwyżkowym był zawód zawód sprzedawcy sklepowego.

W 2018 r. przewaga bezrobotnych nad ofertami pracy wyniosła 85,6 tys. Do zawodów nadwyżkowych

należy też zaliczyć również kucharzy (22,1 tys.), średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych (17,1 tys.), fryzjerów (15,0 tys.) oraz ślusarzy (14,9 tys.).