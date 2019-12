Koszyk cen: Rachunki w sklepach wyższe o 10-20 zł rdr. Dyskonty amortyzują podwyżki promocjami

Jak wynika z monitoringu cen na przestrzeni roku ceny 50 podstawowych produktów podrożały o 10-20 zł. Podobnie jak rok temu dyskonty przed świętami zdecydowały się na dodatkowy wysiłek promocyjny i obniżyły ceny do poziomu charakterystycznego dla najtańszych hipermarketów. W ten sposób Lidl w kilku miastach stał się liderem zestawienia.

A oto przedświąteczne zestawienie cen w 5 sieciach hipermarketów i 4 sieciach dyskontów:

W ostatnim tygodniu Auchan proponował zakupy 50 produktów z Koszyka od 225 zł w Trójmieście do 245 zł w Lublinie. W październiku podobne zakupy można było zrobić w cenach od 232,5 zł w Trójmieście do 250,3 zł w Krakowie, a rok temu od 235,38 zł w Poznaniu do 247 zł w Trójmieście. Oznacza to, że Auchan zarówno na przestrzeni miesiąca jak i roku nieznacznie obniżył ceny - o ok. 4-7 zł.

Nie wystarczyło to jednak, by w każdym z miast wygrać z Lidlem, który na święta przedstawił promocyjne ceny od 240 do 242 zł. Rok temu Lidl zrobił podobny wysiłek na święta i oferował 50 produktów w cenie od 246 do 247 zł. Oznacza to, że obecnie jest o 3-6 zł taniej niż rok temu. We wrześniu i w listopadzie ceny w Lidlu oscylowały wokół kwoty 275,5 zł, czyli były o 30 zł wyższe niż obecnie.

W sklepach Kaufland w ostatni weekend 50 produktów można było kupić w cenie od 261 do 267,5 zł, czyli o 5-8 zł drożej niż w czasie październikowego monitoringu i o 10-15 zł drożej niż w czasie ubiegłorocznych Świąt Bożego Narodzenia, gdy płaciliśmy 250-251 zł.

W sieci Biedronka za 50 produktów z Koszyka zapłacimy 264,8 zł, czyli o 1 zł taniej niż w listopadzie. Rok temu, również w ramach przedświątecznej promocji, podobne zakupy można było zrobić za 246,85 zł, czyli o 20 zł taniej niż obecnie.

W Carrefour podobne zakupy kosztują obecnie od 265 do 268 zł, podobnie jak w październiku, ale o 14-17 zł drożej niż w grudniu 2018 roku, gdy podobne zakupy kosztowały 251,5 zł.

50 produktów w sieci Netto to wydatek rzędu 271-272 zł, czyli o 3-4 zł taniej niż w listopadzie i o 6-8 zł drożej niż w grudniu 2018 roku (264 zł).

W sieci Aldi 50 produktów z Koszyka kosztuje obecnie 280 zł względem 282,5 zł w listopadzie br. i 270,5 zł w grudniu 2018 roku. Oznacza to podwyżkę dla klientów Aldi w ujęciu rdr. o 10 zł.

W hipermarketach Tesco w ostatni weekend ceny oscylowały wokół 282 zł czyli o 1 zł taniej niż w październiku br. Rok temu za podobne zakupy płaciliśmy 262,66 zł, czyli obecnie jest o 20 zł drożej.