Oferta dla seniorów to wciąż nisza

Starzenie się społeczeństwa w Polsce jest zauważalne, a prognozy przewidują wzrost liczby starszych obywateli w przyszłości. Pracodawcy już zauważają tę tendencję i reagują rekrutując coraz chętniej osoby 50 plus. Mniejszy entuzjazm wobec potrzeb seniorów wykazują właściciele firm i usługodawcy. Niepotrzebnie, bo sami zainteresowani wskazują czego im potrzeba na rynku.

Z okazji Dnia babci i Dnia dziadka uwaga kierowana jest na osoby w wieku 60+. Prawda jest bowiem taka, że seniorów w Polsce jest dużo i będzie jeszcze więcej. W 2019 r. stanowili oni już 31 proc. polskiego społeczeństwa. Od 1995 r. w naszym kraju przybyło 3,5 mln osób w wieku powyżej 60 lat. Te liczby to wynik dwóch tendencji. Po pierwsze, liczba ludności w Polsce spada i po drugie, odsetek osób starszych rośnie. Jeśli wierzyć prognozie w 2050 r. polskie kobiety będą żyć około 87 lat a mężczyźni 81.

Jak wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), w 2018 r. ludność aktywna zawodowo w wieku 60 lat i więcej liczyła 1,28 mln z tego 1,25 mln to osoby pracujące (tj. 97,6 proc.). Tym samym osoby aktywne zawodowo w wieku 60 lat i więcej stanowiły 7,5 proc. ogółu aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej (dla pracujących analogiczny odsetek wynosił 7,6 proc.).

Biorąc pod uwagę te informacje obraz Polski w nadchodzących latach, to obraz społeczeństwa starzejącego się, ale i aktywnie starającego się odpowiedzieć na potrzeby seniorów - zarówno na rynku pracy i w sferze konsumpcji.

Jak podkreślała w komentarzu dla PulsHR.pl Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor w Hays Poland osoby starsze, które mogą i chcą pozostawać aktywne w pracy, obecnie mają na to szansę.

- Żyjemy dłużej i w lepszym zdrowiu, a trend zachęcania do pozostania w pracy pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego jest coraz bardziej widoczny na rynku - mówiła. O tym, że mający 50 lat i więcej mogą szukać zatrudnienia przekonywała nas także Mariola Skolimowska z Netto Polska. Jak zaznaczała, sieć handlowa wkomponowała w swoją strategię zatrudnianie osób w wieku 50 plus. A przykładów takich firm jest więcej. Znajdziemy wśród nich IKEĘ, czy McDonald's. Restauracyjna sieć kusiła w minionym roku w Polsce do pracy w swoich restauracjach kampanią sprofilowaną właśnie do seniorów. Firma w ramach tej akcji przekonywała, że oferuje stabilną, etatową pracę.

Warto też wspomnieć o sieci Biedronka, która dwa lata temu podjęła próbę rekrutowania seniorów do pracy. Była to próba udana.

Z drugiej strony, seniorzy mogą być grupą docelowa dla przedsiębiorców oraz twórców produktów i usług. Jak jednak dowodzą obserwacje, w Polsce rzadko tak się dzieje.

Północna Izba Gospodarcza realizowała międzynarodowy projekt, którego celem było zbadanie polskiej "srebrnej gospodarki." Wnioski są takie, że usługi dla starszych, w obliczu zjawiska starzenia się społeczeństwa to de facto nisza.

Seniorzy oczekują ciekawych propozycji z których będą mogli skorzystać, bez wielkiego nadwyrężania swojego budżetu. Duża część z nich chciałaby spędzać czas bardziej aktywnie, ale nie wie, gdzie szukać tej oferty.

całość na pulshr.pl