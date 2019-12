Polska idzie na rekord - więcej tymczasowych pracowników zagranicznych niż w USA

Polska jest głównym krajem przyjmującym tymczasowych pracowników zagranicznych wśród wszystkich państw OECD, większym niż Stany Zjednoczone. Na ten stan rzeczy wpływa otwarcie na zatrudnienie pracowników z Ukrainy oraz w coraz większym stopniu zatrudnienie pracowników z Azji - podaje money.pl

Kraje członkowskie OECD przyjęły w 2018 roku łącznie 5,3 miliona stałych pracowników zagranicznych - czyli o 2 proc. więcej niż w 2017 oraz 4,9 miliona tymczasowych - czyli o pół miliona więcej niż w 2017 roku. O ile najwięcej stałych migrantów decyduje się na wyjazd przede wszystkim do Niemiec czy USA, to w przypadku tymczasowego pobytu Polska, w porównaniu do innych państw, jest liderem. W 2017 roku w Polsce pracowało ponad 1,2 mln zagranicznych tymczasowych pracowników.

Polska przez bardzo długi czas nie była postrzegana jako atrakcyjne miejsce do emigracji. Z jednej strony polski rynek pracy nie generował silnego popytu na pracę cudzoziemców. Z drugiej, relatywnie niskie płace, poziom życia, dostęp do usług publicznych czy niski poziom świadczeń społecznych nie przyciągały obcokrajowców. Sytuacja zmieniła się radykalnie po 2014 roku, po wybuchu konfliktu zbrojnego we wschodniej części Ukrainy.

Więcej na money.pl