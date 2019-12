Ponad 70 proc. Polaków negatywnie ocenia wzrost cen żywności

Według badania Omnibus zrealizowanego na zlecenie Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców przez firmę badawczą IPSOS na reprezentatywnej próbie ludności Polski powyżej piętnastego roku życia ponad 70% Polaków negatywnie ocenia wzrost cen żywności, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Większość Polaków jest również przeciwna tzw. podatkowi cukrowemu oraz innym nowym podatkom mogącym wpłynąć na wzrost cen żywności.

Według badania 71,6% konsumentów potwierdza, że wzrost cen żywności w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał negatywny wpływ na ich budżet domowy. Częściej tendencję taką obserwowały kobiety (75,9%), co można tłumaczyć faktem, że to one są częściej odpowiedzialne za zakupy spożywcze w gospodarstwach domowych.

W szczególności częstsze deklaracje dotyczące negatywnego wpływu wzrostu cen na ich budżety domowe składali konsumenci o niższym poziomie wykształcenia (podstawowe i zawodowe - odpowiednio 74,6% i 74,3%), a także konsumenci o najniższych dochodach na osobę (w przedziale dochodów do 1000 zł/os było to 96%).

78,1% konsumentów jest przeciwna wprowadzeniu podatków, które spowodowałyby podwyższenie cen żywności, w szczególności propozycjom takim są przeciwni konsumenci ze średnim i wyższym wykształceniem (odpowiednio 80,1% oraz 79,1%).

Biorąc pod uwagę aktywność zawodową, to najczęściej przeciwni wprowadzaniu dodatkowych podatków byli konsumenci prowadzący gospodarstwo domowe (80,8%). Przeciwne były też osoby zamieszkujące w gospodarstwach domowych trzy- i czteroosobowych (odpowiednio 81% i 84,2%).

72,9% konsumentów jest przeciwna wprowadzeniu podatku od cukru dla takich produktów jak napoje słodzone, słodycze czy wyroby cukiernicze - najczęściej sprzeciw wobec takiego rozwiązania deklarowały osoby pracujące (74,9%) oraz bezrobotni (83,4%).

55,4% konsumentów stwierdziło, że wzrost cen skłoniłby ich do poszukiwania tańszych, ale gorszych zamienników produktów. Powyższe tendencje znacząco zależą od czynników socjo-demograficznych. W kontekście wykształcenia uwagę zwraca fakt, że 67,6% konsumentów z wykształceniem podstawowym oraz 62,5% konsumentów z wykształceniem zawodowym deklaruje, że w przypadku wzrostu cen żywności będą poszukiwać tańszych zamienników.

Istnieje również silna korelacja z wysokością zarobków respondentów. I tak osoby o niższych dochodach znacznie częściej deklarują poszukiwanie tańszych zamienników – przykładowo, dla osób o najniższych dochodach (do 1000 zł/os) było to 77%, dla osób o dochodach pomiędzy 1001 a 1500 zł/os – 63,6%.

Po uwzględnieniu aktywności zawodowej, deklaracje szukania tańszych zamienników składali najczęściej bezrobotni (79,7%), emeryci (60,4%), renciści (59,8) oraz osoby zajmujące się domem (58%). Częściej również tańszych zamienników szukać będą osoby z małych gospodarstw domowych (jedno- i dwuosobowych – odpowiednio 59,2% oraz 58,8%).

Po uwzględnieniu miejsca zamieszkania, nawet 67% konsumentów deklaruje poszukiwanie tańszych, gorszej jakości zamienników (miasto pomiędzy 50 a 200 tys. mieszkańców). Mieszkańcy dużych miast (powyżej 200 tys. mieszkańców) deklarują tendencję odwrotną (poszukiwanie zamienników deklaruje jedynie 46,4%, co oznacza że wzrost ceny nie wpłynie w aż takim stopniu na zwyczaje zakupowe tych respondentów). Ze względu na wiek, najczęściej deklarację dotyczącą tego, że konsumenci nie będą poszukiwać zamienników składali respondenci w wieku 20-24 lata (57%) oraz 40-49 lat (50,2%).