Raport: Co trzecie ogłoszenie o pracę dotyczyło handlu i sprzedaży

Fot. Shutterstock.com

W 2019 roku pracodawcy zamieścili na Pracuj.pl 556 548 ofert pracy. To drugi najlepszy wynik w ostatnich 20 latach i zarazem trzeci rok z rzędu, w którym liczba ogłoszeń na portalu przekroczyła pół miliona. W minionych 12 miesiącach firmy najczęściej poszukiwały handlowców, specjalistów ds. obsługi klienta, ekspertów IT i finansistów. Dane wskazują na stabilizację na rynku pracy w Polsce po dekadzie bardzo intensywnego wzrostu zapotrzebowania na kadry.

2019 rok zakończył dekadę bardzo intensywnego wzrostu rynku pracy i zainteresowania pracodawców nowymi kadrami. Roczna liczba ogłoszeń na Pracuj.pl w latach 2010-2019 zwiększyła się ponad dwukrotnie – o 132%. Jeszcze w 2010 roku na portalu można było znaleźć 240 029 ofert – w ostatnich trzech latach dekady ich liczba przekraczała pół miliona.

Łączna liczba ogłoszeń o pracę zamieszczonych na Pracuj.pl w 2019 roku wyniosła 556 548. Zachowania pracodawców dowodzą, że okresem wyjątkowo intensywnych rekrutacji jest początek roku. Wśród trzech miesięcy, w których pracodawcy zamieszczali najwięcej ofert, aż dwa pochodzą z I kwartału - styczeń (56 205 ogłoszeń) oraz marzec (49 897). Pracodawcy wyjątkowo chętnie poszukiwali także pracowników w maju (51 728) i październiku (49 147).



Blisko co trzecie ogłoszenie publikowane na Pracuj.pl w 2019 roku dotyczyło specjalistów z zakresu handlu i sprzedaży (30%). Ta grupa od wielu lat pozostaje zdecydowanie najbardziej popularna wśród pracodawców. Jednocześnie jednak z roku na roku jej udział w całej puli ofert systematycznie maleje. W 2018 roku do handlowców i sprzedawców skierowano 31% ogłoszeń, w 2017 – 35%, a w 2016 – 37%.



Drugie miejsce w zestawieniu zajęli specjaliści ds. obsługi klienta (21%). Zainteresowanie nimi w ostatnich trzech latach utrzymuje się na stabilnym poziomie, podobnie jak w przypadku ekspertów IT (15%). Czołówka 2019 roku przynosi więc potwierdzenie tendencji obserwowanych w minionych latach. Topową piątkę specjalizacji zamykają finansiści (13%) oraz inżynierzy (11%).

2019 rok przyniósł także potwierdzenie mocnego zainteresowania pracownikami fizycznymi, o którym informują branżowi eksperci. Do tej grupy (w ramach wszystkich specjalizacji) skierowano łącznie 13% ogłoszeń na Pracuj.pl w minionych 12 miesiącach. Dla porównania, w 2018 roku było to 12%, a w 2017 – 8% wszystkich ofert.