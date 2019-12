Raport: Na rynek będzie trafiać coraz więcej opakowań kartonowych

Rynek opakowań wielomateriałowych w Polsce zanotował w 2017 roku wzrost wartości w stosunku do roku 2016 o 6,8% i sięgnął około 40,7 miliardów zł. Sytuacja ta została spowodowana wzrostem popytu na artykuły przemysłu spożywczego, kosmetycznego oraz AGD. Pomimo widocznego wzrostu rynku, nie uległa zmianie jego struktura. W 2017 roku wprowadzono na rynek ponad 77 tys. Mg opakowań wielomateriałowych z przewagą papieru i tektury, z czego ok 80% przeznaczonych jest do przechowywania płynnej żywności - to dane z raportu Instytutu Jagiellońskiego ,,Wpływ sektora opakowań kartonowych do płynnej żywności na polską gospodarkę ".

Wartość całego rynku jednostkowych materiałów opakowaniowych na świecie będzie wynosiła 980 miliardów dolarów w 2022 roku, a w 2028 aż 1,2 bilionów dolarów, co oznacza wzrost rdr. na poziomie 2,9%. Jego motorami są ochrona środowiska, rozwój recyklingu oraz optymalizacja kosztów.

Najistotniejszymi rynkami są gospodarki wschodzące i rozwijające się, które odpowiadać będą za nieco ponad 70% wzrostu w branży w latach 2017–2022. wzrost rynku opakowań dedykowanych napojom jest napędzany przez takie czynniki jak wzrost popytu na pakowaną żywność i napoje, wzrost handlu w kanałach nowoczesnej dystrybucji, ochrona produktu, niski ślad węglowy, coraz wyższa świadomość ekologiczna społeczeństw, a także innowacje w pakowaniu oraz recykling. W 2016 wyprodukowano ok. 7,2 mln ton opakowań kartonowych do płynnej żywności, tj. 415 mld sztuk. przychód sektora wyniósł 14,3 mld usd w 2017 r. i oczekuje się, że do 2025 r. osiągnie 20,7 mld dolarów, odnotowując wskaźnik CaGr na poziomie 4,7% w latach 2018-2025. Głównymi motorami branży mają być rynki wschodzące takie jak Chiny i indie.

Obecnie, najwięcej kartonów wykorzystuje się w Ameryce Północnej i Euro-pie (61% zapotrzebowania). Motorami wzrostu są rosnąca świadomość ekologiczna, wygoda w transporcie i wzrost popytu na pakowaną żywność; hamulcami - wzrost popytu na opakowania szklane i łatwa dostępność zamienników plastikowych. W 2022, wartość rynkowa opakowań kartonowych na napoje ma wynieść 840 milionów dolarów.

