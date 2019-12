UOKiK: 17 koncentracji w branży spożywczej w 2018 roku

890 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, ponad 19 mln zł nałożonych kar, ponad 700 wydanych istotnych poglądów w sprawach sądowych. To niektóre przykłady działań UOKiK w 2018 roku.

– W 2018 roku wydaliśmy prawie 900 decyzji, w tym pierwszą decyzję z zakresu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Są to dane za ubiegły rok, ale już wiemy, że w porównaniu z mijającym 2019 widać pewne tendencje. Ostatnie dwa lata to przede wszystkim wzrost naszej aktywności na rynku usług finansowych: wydawaliśmy decyzje w sprawie trwałego nośnika informacji, wszczynaliśmy postępowania w sprawie obligacji korporacyjnych. Zyskaliśmy również kompetencje do tego, aby nakładać kary finansowe na menedżerów, którzy naruszają prawa konsumentów. W obszarze konkurencji rozwijamy program Sygnalista i skutecznie wykrywamy zmowy przetargowe - mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.

W 2018 roku UOKiK wszczął 75 postępowań wyjaśniających i 18 postępowań w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, w tym 12 postępowań antymonopolowych i 6 w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Ponadto urząd wystosował 103 wystąpienia miękkie – 77 w sprawach praktyk ograniczających konkurencję i 26 z zakresu wykorzystywania przewagi kontraktowej.

UOKiK wydał w ubiegłym roku 9 decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję: pierwszą decyzję w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, trzy dotyczące niedozwolonych porozumień, pięć - nadużywania pozycji dominującej. Łączne kary finansowe za praktyki ograniczające konkurencję wyniosły 1,1 mln zł.

Przedsiębiorcy siedmiokrotnie ubiegali się o obniżenie kar dzięki programowi łagodzenia kar leniency. Polega on na łagodniejszym traktowaniu uczestnika niedozwolonego porozumienia, jeśli dostarczy istotne dowody i współpracuje z urzędem.

Rok 2018 przyniósł także 1560 zawiadomień od anonimowych sygnalistów. Niektóre z nich zostały wykorzystane podczas 9 przeszukań, które urząd przeprowadził w siedzibach 28 przedsiębiorców. Przeszukanie to narzędzie stosowane w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada dowody na stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję. Prowadzone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody sądu i najczęściej w asyście policji.

Ochrona konkurencji to także kontrola koncentracji. W 2018 roku urząd wszczął 252 postępowania, w których sprawdzał czy fuzje i przejęcia nie wpłyną negatywnie na rywalizację przedsiębiorców. Ubiegły rok to 228 zgód na transakcje i zastrzeżenia w jednej sprawie. Zdecydowana większość postępowań (ponad 95 proc.) zakończyła się w pierwszej fazie, a średni czas ich trwania wyniósł 36 dni. Koncentracje najczęściej dotyczyły branży bankowej i ubezpieczeniowej (35), nieruchomości (27), motoryzacyjnej (18) i spożywczej (17).