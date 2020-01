W 2019 roku weganizm wszedł do mainstreamu. Jak trend będzie ewoluował w tym roku?

fot. unsplash.com

Coraz więcej firm spożywczych oferujących wegańskie produkty. Analitycy Mintela z Londynu, Chicago i Singapuru oceniają, w jaki sposób trend wegański będzie ewoluował w każdym z tych regionów w 2020 roku.

W 2019 roku weganizm przebojem wszedł do mainstreamu, popularność trendu była widoczna szczególnie na Zachodzie.

- W 2020 roku pojawią się dwie ważne tendencje, niemożliwe do zignorowania, jeśli rynek chce utrzymać czy nawet zwiększyć tempo wzrostu. Po pierwsze ten rok będzie dużym wyzwaniem dla producentów żywności. Produkty będą musiały być coraz zdrowsze, trzeba będzie testować nowe formuły, bo tego właśnie chcą konsumenci. Drugą kwestią jest to, że rynek produktów wegańskich stanie się bardziej "subtelny". Pojawi się bardziej pozytywny przekaz o żywności pochodzenia roślinnego. Chodzi o to, że trend wege nie jest wyłącznie dla wegan, chodzi tu przede wszystkim o to, by zmniejszyć konsumpcję mięsa. Już połowa brytyjskich konsumentów deklaruje, że to robi - uważa Edward Bergen, Global Food &Drink Analyst.

- Konsumenci z USA staną się bardziej krytyczni i wymagający względem produktów wegańskich - mówi Melanie Bartelme, Gobal Food Analyst. - Będzie to wynikać przede wszystkim z wielości produktów, coraz szerszej oferty. Już nie wystarczy tylko to, że produkt jest pochodzenia roślinnego, będą musiały iść za nim dodatkowe korzyści. Dla części konsumentów będzie to zdrowie, inni będą bardziej zwracać uwagę na wpływ produktów na środowisko. W centrum dialogu będzie klimat i wpływ diety na środowisko - dodaje ekspertka.

Jolene Ng, Senior Food & Drink Analyst, zauważa, że w wielu kulturach azjatyckich tradycyjne diety są wegetariańskie lub oparte na produktach pochodzenia roślinnego, co pokrywa się z obecnym trendem. - Weganizmem interesują się nawet mięsożercy, którzy czują potrzebę, by odżywiać się bardziej zdrowo. Troska o zdrowie jest jednym z priorytetów konsumentów z Azji. Spodziewam się, że rynek produktów wegetariańskich i wegańskich wzrośnie w południowo-wschodniej Azji. W Australii i Nowej Zelandii spodziewam się wzrostów i pójścia drogą konsumentów z USA i Wielkiej Brytanii.