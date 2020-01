350 zł brutto to atrakcyjna podwyżka dla pracowników z Ukrainy

Fot. Shutterstock.com

Z 2250 do 2600 złotych – tak zwiększyła się płaca minimalna z początkiem 2020 roku. Eksperci Personnel Service wskazują, że dodatkowe 350 zł brutto miesięcznie to atrakcyjna podwyżka dla pracowników z Ukrainy, zwłaszcza dopiero podejmujących decyzję o emigracji lub aktualnie pracujących za minimalną krajową.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce określa cyklicznie nowelizowana ustawa. Zgodnie z jej założeniami, poziom płacy minimalnej w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto miesięcznie na umowie o pracę (podwyżka o 350 zł brutto w porównaniu do 2019 roku) lub 17 zł brutto za godzinę na umowie-zlecenie (podwyżka o 2,3 zł brutto).

Z raportu Personnel Service „Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019” wynika, że pracowników z Ukrainy zatrudnia 18% firm w Polsce. Aż 56% z nich płaciło pracownikom z Ukrainy w 2019 roku mniej niż 16 złotych na godzinę, czyli poniżej poziomu obowiązującej od stycznia br. płacy minimalnej. Ta zmiana oznacza zatem podwyżki dla sporej grupy Ukraińców.

– Zarobki były, są i będą jednym z kluczowych elementów decyzji o emigracji. Można się zatem spodziewać, że podwyżka bazowego wynagrodzenia będzie zachętą dla Ukraińców. Zwłaszcza dla tych osób, które decyzję o przyjeździe mają jeszcze przed sobą – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.



Zdaniem ekspertów Personnel Service, stopniowe zwiększanie wynagrodzenia pracowników z Ukrainy jest konieczne, niezależnie od zmian ustawowych. Wynika to z otworzenia się niemieckiego rynku pracy na specjalistów z Ukrainy. – Praca na niektórych stanowiskach jest podobna w każdym kraju. Wówczas głównym argumentem dla pracownika-imigranta jest pensja. Polska w tym zakresie nie możne konkurować z Niemcami. W niemieckiej fabryce można zarobić nawet ok. 30 zł więcej na rękę za godzinę. To ogromna różnica, ale na szczęście mamy kilka przewag, takich jak bliskość kulturowa czy geograficzna. Jeżeli połączymy to z dalszym wzrostem wynagrodzeń, zminimalizujemy ryzyko masowego odpływu kadry ze Wschodu – zaznacza Krzysztof Inglot.

Rosnąca konkurencja o pracowników z Ukrainy w UE to problem zauważany nie tylko przez branżowych ekspertów, ale też polskich pracodawców. W raporcie Personnel Service „Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019” aż 24% firm wskazało, że obawia się rosnącej konkurencji o pracowników z Ukrainy w UE, a kolejne 14% podkreśla, że najmocniej boi się otworzenia się niemieckiego rynku pracy. W czołówce wskazanych trudności były jednak kwestie formalne.



– Pracodawcy nie pozostawiają złudzeń. Około 43% z nich zauważa trudności administracyjne w procesie zatrudniania pracowników z Ukrainy. Z kolei 33% twierdzi, że problem tkwi w krótkim 6-miesięcznym okresie pracy w ciągu roku. To kwestie, które wymagają pilnej zmiany – kontynuuje Krzysztof Inglot.