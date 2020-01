7 globalnych trendów konsumenckich na najbliższą dekadę według firmy Mintel

Fot. Shutterstock.com

W jaki sposób siedem czynników wpływających na zachowanie konsumentów będzie kształtować globalne rynki przez kolejnych 10 lat? Mintel przewidział i określił konsekwencje tych zachowań dla firm i marek.

Simon Moriarty, dyrektor Mintel Trends w regionie EMEA, odkrywa siedem czynników wpływających na zachowanie konsumentów i analizuje ich oddziaływanie na rynki, marki i konsumentów w ciągu najbliższej dekady. Są to: dobrostan, otoczenie, technologia, prawa, tożsamość, wartość oraz doświadczenia.

Dobrostan

Dobrostan oznacza obecnie nie tylko szeroko rozumianą chęć zadbania o siebie, nie jest to również ekstremalna zmiana stylu życia czy wdrożenie ścisłego reżimu. Zamiast tego głównym czynnikiem oddziałującym na zachowanie konsumentów staje się podejście całościowe, holistyczne, którego fundament stanowi wygoda, transparentność i wartość. Przez najbliższe 10 lat marki będą miały szansę stać się dla swoich konsumentów partnerami w sferze dobrostanu. Choć nadal na rynku obecna będzie masowość i uniwersalność, zaobserwujemy wzrost znaczenia rozwiązań szytych na miarę. Czyste powietrze i woda staną się atutami sprzedażowymi, a świadomy ruch i uważne wykonywanie ćwiczeń staną się równie ważne, co sprawność fizyczna.

Otoczenie

Czynniki takie jak globalny wzrost populacji i kryzys klimatyczny zmuszają ludzi do ograniczania konsumpcji oraz ilości produkowanych odpadów i zużywanej energii. Ludzie uczą się wspólnego korzystania z ograniczonej przestrzeni w sposób bardziej efektywny oraz działania w ściślejszej współpracy. Lepsza i tańsza technologia telekomunikacyjna zwiększy elastyczność warunków pracy i sprawi, że coraz więcej konsumentów stanie się cyfrowymi nomadami. W ciągu najbliższych 10 lat rosnąć będą napięcia społeczne spowodowane większą rywalizacją o zasoby. Rezultatem może być większe rozwarstwienie społeczne i brak rozwiązania problemu efektywniejszego wykorzystania zasobów i lepszego planowania przestrzennego. Spowoduje to wywarcie większej presji na miasta, które będą nadal się rozrastać zagarniając pozostałe obszary dzikiej przyrody i wiejskie tereny uprawne, przyczyniając się z kolei do dalszego podnoszenia kosztów produkcji żywności. W efekcie nawet najbardziej podstawowe produkty będą dla większości ludzi coraz droższe.