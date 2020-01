Aldi modyfikuje strategię codziennie niskich cen

Fot. Shutterstock.com

W ubiegłym roku sieć Aldi dokonał na amerykańskim rynku subtelnej, ale znaczącej zmiany strategii cenowej - używając programu lojalnościowego Aldi Savers sieć przeszła z czystego EDLP (every day low price) na hybrydowy EDLP /wysokie-niskie ceny (high-low pricing) - i to prawdopodobnie przyspieszy jej wzrost.

Historycznie wzrost Aldi był hamowany przez stosunkowo niewielki odsetek klientów (+/- 20 proc. całego rynku), którzy są skłonni regularnie kupować w hard dyskontach i zaakceptują produkty marki własnej.

Przyszły długoterminowy rozwój Aldi zależy od zwiększenia udziału stałych klientów. Jednym ze sposobów jest zaoferowanie konsumentom czegoś więcej, a Aldi dokonał tego, wprowadzając nową strategię cenową w 2019 r. Poprzez dodanie cotygodniowych promocji w ramach programu Aldi Savers do gazetek reklamowych, sieć zachęca kupujących do ich regularnego czytania i przyciąga uwagę klientów, którzy szukają okazji. Dzięki programowi detalista mógł postawić na ograniczoną liczbę promocji zamiast tradycyjnych niskich cen na co dzień.

Nowa hybrydowa strategia cenowa firmy Aldi przyciągnęła uwagę - ​​gdy ceny produktów z programu są obniżane o 25 proc. lub więcej, sprzedaż znacznie wzrasta. Podczas gdy większość tego wzrostu jest generowana przez stałych klientów, którzy robią duże zakupy, część pochodzi od klientów przychodzących do sklepu po reklamowane w gazetkach produkty. Jeśli kupujący polubią tę formę promocji i zaczną regularnie robić zakupy w Aldi, program Saver pomoże zwiększyć dyskonterowi długoterminowy wzrost.

Cotygodniowe specjalne ceny w programie Saver mogą jednak zaowocować nieefektywnością w zarządzaniu towarem, w zależności od tego czy ceny produktów idą w górę czy w dół. Wyeliminowanie tej nieefektywności operacyjnej było główną motywacją pionierów strategii codziennie niskich cen. Ciekawe będzie, czy Aldi do niej powróci, gdy wygenerowane wzrosty zaczną generować koszty.