Andrzej Faliński: W sporze o znak SPAR prędzej czy później wygra właściciel

Na zdj. Maria Andrzej Faliński. Fot. PTWP

W kwestii sporu o znak towarowy SPAR, czas działa na niekorzyść licencjobiorcy, czyli Spar Polska, tymczasem licencjodawca (SPAR Group) ma silne przyczółki handlowe i większe możliwości finansowe – ocenia Maria Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. - Nie chcę być dosadny, ale prędzej czy później wygra właściciel – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl.

Jak ocenia Pan proces sanacyjny Piotra i Pawła? Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że wierzycielom zaproponowano spłatę 10 proc. wierzytelności. Czy jest szansa, że wierzyciele zgodzą się na tę propozycję?

Dobre pytanie, ale trudna odpowiedź. Powiem tak: jedni tak, inni nie. „Tak” zależeć to będzie od zgody na wejście do systemu i skorzystanie z zaoferowanych warunków współpracy, dających szansę na odrobienie sobie strat. Nie koniecznie w roli prowadzącego sklep czy dostawcy. To jest wykonalne, ale muszą być gwarancje i elastyczny pakiet osiągnięcia korzyści w obszarze pozostałych 90%. Odpowiedź „tak -nie” zależy też od wielkości zadłużeń, co przy ewentualnych postępowaniach sądowych zadecyduje o ugodzie lub wykonaniu wyroku, na co dłużnika musi być stać i opłacać mu się. Tu nie będzie chyba jednolitej formuły, a ogłoszenie 10% -owej „oferty” to raczej początek niż koniec gry o resztę schedy po P&P.

Przeczytaj także: Capital Partners z mniejszą liczbą akcji Piotra i Pawła

Pomiędzy SPAR Group i Spar Polska toczy się postępowanie w Amsterdamie. Jakie są możliwe scenariusze dla sporu o znak licencyjny?

Nie chcę być dosadny, ale prędzej czy później wygra właściciel. Czas działa tu na niekorzyść licencjobiorcy, licencjodawca zaś już ma silne przyczółki handlowe i większe możliwości finansowe. Tak, czy inaczej będzie się rozwijał w trakcie - i niejako pomimo - tej w znacznym stopniu już symbolicznej gry o znak. Uprawnienia licencjobiorcy, nabyte w drodze umowy, nie są przecież bezterminowe. To przykre, ale tak po prostu jest.

SPAR Group zapowiada, że chce mieć w ciągu 5 lat 400 sklepów w Polsce. Czy to realny plan?

Sądzę, że to jest realne, a to z powodu struktury i sił napędowych procesów koncentracyjnych w Polsce. Konkurencja i duża podaż produktów żywnościowych (a te głównie będzie sprzedawać SPAR Group) powoduje konieczność utrzymania niskiej ceny, zaś polityka wobec sektora handlu powoduje wzrost kosztów stałych (podatki, opłaty, płace, tryb kontroli i zapowiedzi karania firm, etc). Firmy będą więc szukać okazji do dołączenia do większych i silnych finansowo organizacji.