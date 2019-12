Arena nie powalczy o 3 mln zł z emisji nowych akcji

Firma Arena.pl poinformowała, że nie dojdzie do skutku nowa emisja akcji, z której zamierzała pozyskać minimum 3 mln zł na spłatę zobowiązań i rozwój. Licząc na te środki, jej główna spółka zależna wycofała wniosek o postępowanie sanacyjne - podają wirtualnemedia.pl

O emisji minimum 6 mln akcji serii J akcjonariusze Arena.pl SA mieli zdecydować w połowie stycznia. Nie podano, ile będzie wynosić cena jednostkowa tych walorów. Zaznaczono natomiast, że będzie to oferta prywatna w wyłączeniem prawa poboru przez obecnych akcjonariuszy, a nowe akcje zostaną wprowadzone do handlu na rynku giełdowym NewConnect, gdzie jest notowana spółka. W piątek Arena.pl w komunikacie giełdowym podała, że emisja nie dojdzie do skutku, nie podano przyczyn. Obecnie większościowym akcjonariuszem firmy jest LMB FIZAN, ma walory stanowiące 83,24 proc. kapitału. Kurs giełdowy spółki wynosi obecnie 1,35 zł, co daje kapitalizację wynoszącą 52,61 mln zł.

Środki z emisji nowych akcji miały służyć dokapitalizowaniu Arena.pl sp. z o.o., głównej spółki zależnej Arena.pl SA. - Celem zarządu spółki w perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy jest pozyskanie finansowania zewnętrznego oraz odbudowanie poziomu przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów na portalu arena.pl - wyliczono na początku listopada br. Dodano, że Arena.pl sp. z o.o. 2,5 mln zł z emisji nowych akcji przeznaczy na spłatę zobowiązań, a 1,5 mln zł na prace rozwojowe. Przedstawiono też symulację jej wyników w najbliższych latach. I tak w 2020 roku firma miała zanotować 3,79 mln zł przychodów, 4,29 mln zł kosztów i 502,2 tys. zł straty EBITDA, a w 2021 roku - 11,07 mln zł wpływów, 8,04 mln zł kosztów i 3,03 mln zł zysku EBITDA. W piątek podano, że z powodu niedojścia do realizacji nowej emisji akcji ten plan finansowy „nie znajdzie zastosowania”. Natomiast na początku października Arena.pl sp. z o.o. z racji na planowaną emisję akcji wycofała złożony w kwietniu br. wniosek o otwarcie wobec niej postępowania sanacyjnego.

W br. Arena.pl SA przeprowadziła dwie emisje swoich akcji. Pod koniec czerwca zarejestrowano 5 mln akcji serii H w cenie po 1,2 zł za sztukę, a kapitał firmy został podwyższony z 10,83 do 13,33 mln zł. Natomiast w sierpniu LMB FIZAN, większościowy akcjonariusz Arena.pl, objął 12,31 mln nowych akcji spółki (seria I) o wartości nominalnej 0,5 zł każda. W efekcie kapitał zakładowy spółki wzrósł do 19,48 zł. W trzech kwartałach br. grupa kapitałowa Arena.pl zanotowała 342,8 tys. zł przychodów 4,67 mln zł kosztów operacyjnych, 4,49 mln zł straty operacyjnej i 5,61 mln zł straty netto, wobec 1,52 mln zł wpływów, 9,74 mln zł kosztów operacyjnych, 9,01 straty operacyjnej i 7,72 mln zł straty netto. Na koniec września br. zobowiązania długoterminowe firmy wynosiły 8,57 mln zł (wobec 21,01 mln zł rok wcześniej), a zobowiązania krótkoterminowe - 6,95 mln zł (przed rokiem było to 5,09 mln zł). Z końcem ub.r. z zarządu Arena.pl SA odwołani zostali prezes Marcin Jabłoński i członek zarządu Sławomir Kubicki. Jednocześnie byli w zarządzie spółki Arena.pl sp. z o.o., oboma firmami kierowali od początku 2017 roku. W obu firmach zastąpił ich Dariusz Truszkowski.