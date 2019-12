Autorka bloga Jadłonomia vs. Biedronka. Czyli spór o ... pomidorowy piernik

Fot. za Facebook/Jadłonomia

- W odpłatnym magazynie „Czas na Święta”, firma Jeronimo Martins Polska S.A. (Biedronka) prezentuje przepis na „pomidorowy piernik”. Przepis ten wygląda jak kopia najpopularniejszego przepisu z Jadłonomii. A przecież nigdy nie zgodziłam się na takie wykorzystanie mojej pracy - informuje na swoim fanpage'u Marta Dymek, autorka bloga kulinarnego Jadłonomia. Biuro prasowe sieci Biedronka informuje, że uznaje zarzuty za bezpodstawne.

- Wszystkie przepisy na blogu Jadłonomia były i są dostępne bezpłatnie, nie promuję jakichkolwiek produktów, a na stronie nie ma nawet reklam. Tym trudniej jest mi moralnie zaakceptować, że część Jadłonomiii została w takiej formie skomercjalizowana przez Biedronkę i jest przez nią sprzedawana. Próbowałam porozumieć się z siecią, oczekując zapłaty określonej kwoty w całości na rzecz Otwarte Klatki... - informuje Jadłonomia na Facebooku.



Jednak jak informuje w Social mediach autorka bloga firma Jeronimo Martins S.A (Biedronka) odmówiła ugodowego zamknięcia sprawy poprzez wsparcie fundacji prozwierzęcej.

- ... sprawą zajmie się sąd i to on będzie rozstrzygał, czy mimo tego, że pojedyncze przepisy kulinarne nie są chronione przez prawo autorskie, co wiem i rozumiem, doszło jednak do czynu nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Przecież nie może być tak, że korporacja dowolnie korzysta sobie z efektów pracy innych osób, narażając przy tym ich wizerunek i lekceważąc propozycje ugody, w ramach której nie chciałam nic dla siebie - czytamy na Facebooku.

Redakcja poprosiła o komentarz biuro prasowe Biedronki.

- Stawiane nam zarzuty są bezpodstawne, Biedronka nie jest stroną w tej sprawie. Magazyn kulinarny „Czas na święta” został przygotowany na zlecenie Jeronimo Martins Polska przez agencję Pola Design w oparciu o stosowną umowę, zgodnie z którą agencja zobowiązuje się do bycia autorem wszystkich zamieszczonych w magazynie przepisów i jesteśmy pewni, że tak właśnie jest. Niemniej to agencja ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelność z tytułu roszczeń osób trzecich - informuje biuro prasowe Biedronki.

