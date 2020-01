Badanie: 22 proc. konsumentów kupuje podczas wyprzedaży co najmniej kilka produktów

Jak pokazują badania wykonane na zlecenie Tesco Polska, ponad połowa Polaków przyznaje, że co najmniej kilka razy otrzymała nietrafiony prezent, zaś co dziesiąty ankietowany deklaruje, że świąteczne prezenty są „zazwyczaj nietrafione”.

Aż 53,5% Polaków przyznaje, że kiedyś otrzymało prezent, z którego nie byli zadowoleni. Co dziesiąty badany przyznał, że prezenty, które otrzymuje zazwyczaj są nietrafione.

Wciąż niewiele osób decyduje się na zwrócenie otrzymanych produktów. Aż 74,4% nie oddaje niechcianych upominków, żeby nie urazić osoby, która ich obdarowała. Nawet jeśli mają przekonanie, że otrzymany produkt nie zostanie przez nich wykorzystany w żaden sposób. Największy odsetek dotyczy grupy wiekowej 50+, w której aż 80% badanych nigdy nie zdecydowało się na zwrot niechcianego prezentu. Jednak przedstawiciele młodszych pokoleń wykazują się większą asertywnością i coraz częściej decydują się na zwrot podarunku. W grupie wiekowej 25 – 34 lata, już 29,5% osób przynajmniej raz zwróciło nietrafiony prezent.

Okres poświąteczny to czas zakupowej gorączki wyprzedaży. Czy rzeczywiście Polacy tak dużo kupują w tym czasie? Badanie SW Research wykonane na zlecenie Tesco pokazuje, że 22,5% z nas czeka na noworoczne wyprzedaże, podczas których kupujemy co najmniej kilka produktów. Z kolei 26,5% ankietowanych deklaruje, iż zdarza im się czekać na wyprzedażową przecenę „upatrzonego” wcześniej produktu. Korzystających z promocji jest więcej - aż 34,4% badanych przyznaje, że nie śledzi wyprzedaży, ale gdy są w sklepie chętnie kupują produkty po obniżonej cenie. Najczęściej na wyprzedaże czekają konsumenci do 24 roku życia.