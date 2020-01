Badanie: Polacy coraz chętniej oszczędzają i mają z tego satysfakcję

Fot. Shutterstock.com

Połowa Polaków uważa minione 12 miesięcy za udane pod względem finansowym. Rozczarowanych też nie brakuje - tak poczuł się co trzeci badany, a co szóstemu trudno się było określić. Powody spełnienia? Zaoszczędziłem – stwierdził z satysfakcją co drugi zadowolony z finansów. Niewiele mniejsze znaczenie miał brak zaskakujących wydatków oraz fakt, że udało się przejść rok bez zaciągania kredytów i pożyczek. Dopiero na czwartym miejscu znalazły się wyższe zarobki – wynika z badania „Nastawienie do finansów” zrealizowanego przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Niemal co drugi badany (49 proc.) jest usatysfakcjonowany tym, jak poszło mu w finansach w minionym roku. Zawiedzionych jest 35 proc. ankietowanych, a 16 proc. odpowiadających na pytanie Czy uważa Pan/i miniony rok za udany z finansowego punktu widzenia? nie umiało udzielić jednoznacznej odpowiedzi – wynika z badania przeprowadzonego przez Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w grupie osób między 18 a 75 rokiem życia.

- Co ciekawe, mimo licznych informacji w mediach o wzrostach płac, o możliwościach zmiany pracy, to ostatecznie zatrudnienie i lepsze wynagrodzenie nie były głównymi przyczynami finansowej satysfakcji rodaków. Wygrało oszczędzanie, które wymaga planowania, a nierzadko również silnej woli i wyrzeczeń. Oszczędzać nie jest łatwo, dlatego gdy się udaje, jak pokazują wyniki badania, fakt ten daje dużo satysfakcji, poczucie bezpieczeństwa, a także poczucie własnej wartości. Z oszczędnościami, zdarzające się od czasu do czasu nieprzewiedziane wydatki są łatwiejsze do zniesienia. Odłożone pieniądze pozwalają uniknąć zaciągania kredytu czy pożyczki, co jak pokazuje badanie również stanowi powód do zadowolenia. Oszczędności chronią przed problemami ze spłatą bieżących zobowiązań, jeśli pojawiają się kłopoty - mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Po oszczędnościach, na kolejnej pozycji powodów do zadowolenia z finansów w minionym roku znalazł się brak zaskakujących wydatków, zyskując niewiele mniej wskazań niż oszczędności, bo wskazało go 47 proc. badanych. Dalej wymieniany jest fakt, że „Nie musiałem zaciągać kredytu, pożyczki” – 37 proc.

Dopiero co czwarty badany cieszy się, że w 2019 r. miał wyższe zarobki czy premie, a 15 proc. ze zmiany pracy. Choć w stosunku do liczby zadowolonych z oszczędzania czy też innych sukcesów ten element wydaje się mniej znaczący, to jak komentują badani w 2019 r. w końcu po długim okresie bezrobocia udało im się znaleźć zatrudnienie albo pozyskać nieosiągalne wcześniej możliwości dorobienia do emerytury, czy też dorobić znacząco do pensji, bo dało się znaleźć dodatkowe dobrze płatne zajęcia.