Baltona sprzedaje spółki zależne

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. 17 grudnia 2019 roku zawarł pakiet dokumentów dotyczących sprzedaży na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Flemingo udziałów w spółkach zależnych CDD Holding B.V. [CDD] oraz Liège Airport Shop BVBA [LAS].

Na podstawie powyższej dokumentacji Baltona sprzedała na rzecz Flemingo Middle East Limited wszystkie posiadane udziały w CDD [tj. udziały odpowiadające za 62% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów w CDD] za łączną cenę ok. 0,92 mln uro co stanowi równowartość ok. 3,9 mln zł. Przeniesienie własności udziałów CDD na stronę kupującą nastąpi w dacie zamknięcia powyższych umów, co będzie poprzedzone koniecznością wystąpienia określonych zdarzeń i okoliczności, w tym o charakterze formalno – prawnym.

Ponadto na podstawie zawartej dokumentacji Baltona oraz spółka zależna Centrum Usług Wspólnych Baltona Sp. z o.o. sprzedali na rzecz Flemingo Maritime Manning Limited [Flemingo MML] oraz Flemingo MEL wszystkie posiadane udziały w LAS [tj. udziały odpowiadające za 100% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów w LAS]. Cena sprzedaży jest nieistotna z punktu widzenia uzyskanych przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Baltona. Przeniesienie własności udziałów LAS nastąpi w dacie zawarcia ww. umów.

W związku z finalizacją transakcji sprzedaży CDD, Baltona oczekuje rozpoznania w bieżącym okresie sprawozdawczym: straty w wysokości ok. 2,9 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz zysku z transakcji w wysokości ok. 1,2 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Z kolei w związku z transakcją sprzedaży LAS, spółka oczekuje w bieżącym okresie sprawozdawczym neutralnego wpływu tej transakcji na jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz rozpoznania w bieżącym okresie sprawozdawczym zysku z transakcji w wysokości ok. 1,1 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Zawarcie powyższych umów powiązane jest z realizacją postanowień umowy inwestycyjnej z 8 października br. odnoszących się do zbycia przez spółkę wszystkich posiadanych udziałów w LAS oraz CDD. Na dzień zawarcia powyższych umów zawarte zostały umowy dotyczące rozliczenia wewnątrzgrupowych pożyczek udzielonych tym podmiotom lub od nich otrzymanych z uwzględnieniem cen sprzedaży CDD i LAS, przy czym ostateczne rozliczenie tych pożyczek nastąpi do dnia zamknięcia transakcji.

Udział aktywów CDD w sumie bilansowej Grupy Kapitałowej na koniec września 2019 roku wynosił ok. 1,4%, a LAS ok. 0,1%. CDD i LAS nie prowadziły działalności operacyjnej w 2019 roku.