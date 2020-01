Bartłomiej Rychcik tworzy nowe koncepty piekarnicze w Warszawie

fot. materiały prasowe

Grupa marek z branży piekarniczo-cukierniczej, zarządzana przez Bartłomieja Rychcika, podpisała w grudniu – poprzez spółkę RC Inwestycje – trzy nowe umowy najmu: w Browarach Warszawskich, w Galerii Młociny oraz w kompleksie biurowym Lixa.

Najemcę reprezentowała firma doradcza Colliers International.

W Browarach Warszawskich, projekcie realizowanym przez Echo Investment, Grupa stworzy koncept Bakery Browary Warszawskie – nowoczesną i ekologiczną piekarnię rzemieślniczą.

- W koncepcie klienci na własne oczy będą mogli przekonać się jak powstaje, rośnie i zarumienia się zdrowy chleb na naturalnym zakwasie, zjeść pyszne śniadanie, zbilansowany lunch czy napić się aromatycznej kawy lub świeżo wyciskanych soków i smoothies – mówi Bartłomiej Rychcik.

Bakery Browary Warszawskie będzie naturalną kontynuacją, ale też rozwinięciem istniejącego już Bakery Wilanów – rzemieślniczego konceptu zlokalizowanego w centrum biurowo-usługowym Royal Wilanów.

W pozostałych lokalizacjach – w Galerii Młociny i biurowcu Lixa, realizowanym przez Yareal – powstaną inne koncepty Grupy łączące pieczywo z sokami i smoothies.

– Grupa zarządzana przez Bartłomieja Rychcika ma ambitne plany. Przemawiają za nią: wieloletnie doświadczenie, świetna organizacja, nieszablonowe podejście i odpowiedzialność biznesowa. Dlatego, jestem przekonana, że klienci z ciekawością i z radością przyjmą wiadomość o nowych lokalach. Doskonałe lokalizacje z pewnością przyczynią się do szyb-kiego wpisania się konceptów Grupy na gastronomiczną mapę stolicy – Magdalena Chruściel, associate director, Dział Powierzchni Handlowych, Colliers International.

- Intencją Grupy jest tworzenie lokali gastronomicznych, które zmieniają oblicza miast i miejsc kreując przyjazną atmosferę – w galeriach i biurowcach, a także w zrewitalizowanych i historycznych obiektach. Chcemy perfekcyjnie odpowiadać na oczekiwania konsumentów: dostarczać wysokiej jakości pieczywo, oferować szeroką gamę pozo-stałych produktów piekarniczo-cukierniczych, tworzyć wspaniałe koncepty, stawiać na innowacje. Pragniemy na stałe wpisać się na gastronomiczną mapę nie tylko Warszawy, ale także innych, dużych ośrodków miejskich i aglomeracji. Podpisane w grudniu umowy to dopiero początek naszej ekspansji i budowania skali biznesowej, tym bardziej cieszymy się ze współpracy z ekspertami firmy Colliers wspierającymi nas w tym procesie – Bartłomiej Rychcik.

RC Inwestycje to spółka rozwijająca Grupę marek z branży piekarniczo-cukierniczej. Dziś do Grupy należy 16 lokali w Warszawie i Trójmieście. Działają one pod markami Bakery i Nowakowski Gorąco Polecam. Już niebawem pojawi się kolejna marka.