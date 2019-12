Biedronka podnosi wynagrodzenia. Pracownicy sklepów zarobią o 100-350 zł brutto więcej

Fot. materiały prasowe

Wynagrodzenia pracowników sieci Biedronka będą wyższe od stycznia 2020 r. Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, podnosi je o 100-350 zł brutto miesięcznie w sklepach należących do sieci oraz o 150-500 zł w centrach dystrybucyjnych. Styczniowe podwyżki otrzyma niemal 57 tys. osób, przede wszystkim ze stażem pracy do pięciu lat, spośród wszystkich 67 tys. zatrudnionych przez największego prywatnego pracodawcę w Polsce.

Na podwyżki mogą liczyć pracownicy sklepów, sprzedawcy i sprzedawcy-kasjerzy, a w centrach dystrybucyjnych: magazynierzy, magazynierzy kompletacji i inspektorzy ds. administracyjno-magazynowych. Warunkiem jest otrzymanie przez nich oceny za rok ubiegły na poziomie co najmniej „zgodnie z oczekiwaniami”.

- Pracownicy są fundamentem naszej firmy. To dzięki nim każdego dnia 4 mln klientów, którzy robią zakupy w naszych sklepach, ma zapewniony asortyment świeżych produktów i profesjonalną obsługę. Poprzez podwyżki chcemy docenić ich codzienne wysiłki, a jednocześnie pokazujemy, że Biedronka konsekwentnie dba o pozycję pracodawcy pierwszego wyboru w branży detalicznej - powiedział Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu Jeronimo Martins Polska.

Podwyżki dla sprzedawców-kasjerów, kasjerów i pracowników sklepów wyniosą od 100 do 350 zł brutto miesięcznie. Dokładna kwota zależy od stanowiska, stażu pracy i lokalizacji. Tym samym od stycznia 2020 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na najpopularniejszym stanowisku sprzedawcy-kasjera, będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3050 zł do 3200 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność.

Pracownicy sklepów Biedronki standardowo mogą też liczyć na podwyżki stażowe po pierwszym oraz trzecim roku pracy. I tak w przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce, wysokość miesięcznych zarobków od stycznia 2020 r. wyniesie od 3200 zł w mniejszych miejscowościach do 3650 zł brutto w największych miastach.

To nie koniec dodatkowych benefitów. Pracownicy sieci Biedronka mogą otrzymać też miesięczne premie uznaniowe uwzględniające wyniki sklepu i jakość obsługi. Ten dodatek do wynagrodzenia również w ramach podwyżek rośnie i od stycznia wyniesie do 270 zł brutto (do tej pory było to 200 zł brutto).

Podwyżki obejmą także kierowników sklepów oraz ich zastępców z mniejszym stażem pracy – pozostali będą objęci systemem indywidualnych podwyżek w kwietniu 2020 r.



Podwyżkami w centrach dystrybucyjnych objęte będą trzy grupy pracowników. Wyniosą one od 150 do 500 zł brutto. Po wzroście wynagrodzeń, od stycznia 2020 r., pensje magazynierów i magazynierów kompletacji, w zależności od stanowiska, stażu pracy oraz lokalizacji wyniosą od 3400 zł do 4150 zł brutto przy uwzględnieniu nagrody za obecność w danym miesiącu. Podwyżki obejmą pracowników wszystkich 16 centrów dystrybucyjnych działających w ramach sieci. Dodatkowo magazynierzy i magazynierzy kompletacji mogą liczyć na uznaniowe premie miesięczne. W przypadku magazyniera kompletacji, przy jego średniej efektywności w danym miesiącu, może on otrzymać 1200 zł brutto. Kwota ta może być wyższa.