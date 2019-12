Biedronka zmniejsza dystans płacowy do Lidla. Różnica na start to tylko 50 zł

b. uczestnik narad POHiD 2019-12-20 15:02:46

Zgadza się że postrzeganie Lidla jest wyższe w powszechnej opinii niż Biedronki. Biedronka powraca do stylu dyskontu a do Lidla przychodzi jednak klient bardziej wymagający. Co do kultury obsługi no cóż to zależy od osobistej kultury pracownika a ten im bardziej motywowany tym z większym oddaniem pracuje. A co się tyczy płac to żadne halo. Od lat 90 sieci zagraniczne te zrzeszone w niby polskiej organizacji POHiD płaciły trzykrotnie/czterokrotnie mniej niz swoim rodzimym pracownikom. Ja jak zaczynałem pracę dostawałem ok 2500 zł netto tyle co mój odpowiednik niemiecki ale on dostawał 2,5 tyś marek!!!. Do tego dochodził komfort pracy. Paleciaki u nich wyższej klasy, u nich kasy samoobsługowe u nas zwykłe z 15 min przerwą drugie 15 min odciągane. Wolne niedziele ale dla niemiaszków. Delegacja za granicę w grupie Niemcy oni 80 marek na dobę my 26 zł. Można było i mozna podawać różnic wiele . Ostatnia nasze 12 marketów robiło 3 razy wieksze obroty niż ich 49-kto na kogo pracował. To był i jest neokolonializm!!! Zatem żadna łaska.