Boom na pracowników tymczasowych m.in. w handlu i usługach

W okresie przedświątecznym przybywa ofert pracy tymczasowej. Badania pokazują, że najwięcej w tym czasie potrzeba pracowników w branży budowlanej, HoReCa i w dystrybucji, a także w sektorze handlu i usług.

Popyt na pracę tymczasową zaczyna się już w listopadzie i utrzymuje do połowy grudnia. Prym wśród sektorów, w których potrzeba najwięcej pracowników tymczasowych, wiedzie dystrybucja. Potrzebni są magazynierzy, pracownicy sortowni, dystrybutorzy towaru. Wzrasta też zapotrzebowanie na pracowników w gastronomii, bo Polacy coraz częściej, chcąc zaoszczędzić czas na świątecznych przygotowaniach, kupują gotowe dania. Sektorem, który w tym czasie potrzebuje najwięcej rąk do pracy, jest handel. Sklepy potrzebują w okresie okołoświątecznym większej obsady, stąd też więcej ofert na stanowiska sprzedażowe.

– Praca tymczasowa to jedna z form elastycznego zatrudnienia, polegająca na dostarczaniu do firm pracowników gotowych do świadczenia pracy. Agencja pracy tymczasowej rekrutuje fachowców, podpisuje z nimi umowę, wysyła na odpowiednie dla stanowiska badania lekarskie i następnie oddelegowuje do pracy w danej firmie – wyjaśnia Magdalena Maraszkiewicz, Key Account Manager w agencji zatrudnienia Jobs Plus.

Więcej na PulsHR.pl