Carrefour zajmie miejsce Tesco w CH Magnolia Park

fot. shutterstock

Do UOKiK wpłynął wniosek w sprawie nabycia przez Carrefour Polska części mienia Kasama Investments. Jeśli UOKIK wyrazi zgodę na koncentrację, to sklep w CH Magnolia Park we Wrocławiu zmieni szyld na Carrefour.

- W ramach zamierzonej koncentracji Carrefour Polska nabędzie od Kasama Investments mienie w postaci praw i obowiązków wynikających z umowy najmu do powierzchni handlowej zlokalizowanej w C.H. Magnolia Park we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 58. Powierzchnia ta jest obecnie wynajmowana przez Tesco i wykorzystywana do prowadzenia wielkopowierzchniowego sklepu detalicznego w formacie hipermarketu z niewyspecjalizowaną sprzedażą artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku - podało UOKiK.

Carrefour Polska to wielokanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Ponadto Carrefour jest zarządcą 45 centrów i pasaży handlowych oraz 43 stacji paliw.

Właściciel powierzchni, Kasama Investments, należy do spółki prawa niemieckiego Union Investment Real Estate GmbH. Spółka prowadzi działalność w zakresie kupna i sprzedaży, wynajmu oraz zarządzania nieruchomościami. Zajmuje się także realizacją projektów budowlanych.