Ceny żywności pod presją. Czy portfele Polaków schudną?

W grudniu 2019 roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły rok do roku o 6,9 proc, a miesiąc do miesiąca o 1,2 proc. To sporo, biorąc pod uwagę, że na żywność wydajemy przeciętnie 25 proc. swojego miesięcznego dochodu. Zdaniem ekonomistów, ceny produktów spożywczych nadal będą rosnąć, ale już nie tak dynamicznie. I choć średnioroczna inflacja w roku 2020 prawdopodobnie będzie wyższa niż w 2019, siła nabywcza Polaków raczej nie spadnie.

Główny Urząd Statystyczny podał dziś, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. wzrosły rdr o 3,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,8 proc. Dla porównania, w listopadzie wzrost ten wyniósł odpowiednio 2,6 proc. i 0,1 proc.

Mocno wzrosły w ubiegłym miesiącu ceny żywności. Według wyliczeń GUS, w pozycji „żywność i napoje bezalkoholowe” zanotowano wzrost inflacji o 6,9 proc. rdr i 1,2 proc. mdm. Tymczasem w listopadzie 2019 roku było to odpowiednio 6,5 proc. oraz 0,3 proc. wzrostu.

Nie wszystkiemu winna żywność

W koszyku inflacyjnym żywność i napoje alkoholowe mają sporą wagę, niemal 25 proc. To oznacza, że według GUS taką część comiesięcznych wydatków przeznaczamy na te produkty. Zdaniem ekonomistów, to właśnie wzrost cen żywności stoi za wzrostem inflacji, ale nie tylko. I wcale nie jest to najważniejszy czynnik proinflacyjny.

- Za grudniowym wzrostem inflacji stały rosnące ceny paliw, wieprzowiny oraz inflacja bazowa, która według naszych szacunków przyspieszyła do 3,1-3,2 proc. rdr, tj. najwyższego poziomu od kwietnia 2002 roku. Wzrost inflacji bazowej to z kolei efekt wyższych cen usług transportowych, ubezpieczeń, wywozu śmieci oraz turystyki zorganizowanej – uważa Marcin Czaplicki, ekonomista PKO BP. - Głównym czynnikiem napędzającym polską inflację są jednak usługi, których inflacja osiągnęła w grudniu 6,1 proc. rdr – dodaje.

Podobnego zdania są ekonomiści Credit Agricole. - Głównym źródłem silnego wzrostu inflacji w grudniu była wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się do 3,2 proc. rdr wobec 2,6 proc. w listopadzie, podnosząc inflację ogółem o 0,4 pkt. proc. Warto odnotować, że inflacja bazowa osiągnęła tym samym najwyższy poziom od kwietnia 2002 r. Jej wzrost wynikał z wyższej dynamiki cen m.in. w kategoriach: „inne wydatki na towary i usługi” – prawdopodobnie efekt podwyżek cen ubezpieczeń OC, „transport” (bez paliw) – efekt wyższych cen usług transportowych (wzrost o 29,4 proc. mdm – głównie za sprawą podwyżek cen biletów kolejowych i komunikacji miejskiej), „odzież i obuwie”, „łączność”, „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” oraz „restauracje i hotele” – ocenia Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole.