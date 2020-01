Dave Lewis: Będziemy kontynuować transformację Tesco w Polsce

fot. materiały prasowe

Cieszę się z postępów, które robimy. Będziemy kontynuować tę transformację. Jesteśmy w połowie drogi do miejsca, w którym chcieliśmy być, szczególnie pod względem tego, co chcemy osiągnąć w Polsce - powiedział szef Tesco, Dave Lewis, opisując sytuację sieci w naszym kraju.

- W Europie Środkowej nasz zespół pracuje nad znaczącym programem transformacji Tesco. Powoduje to pewne zakłócenia naszego biznesu, szczególnie w przypadku Polski. W tym rejonie zdecydowaliśmy się na przejście na model dwuwymiarowy. Co to oznacza? Zmniejszyliśmy o połowę powierzchnię naszych największych sklepów, a w kompaktowych hipermarketach zmniejszyliśmy asortyment z 40 tys. do nieco ponad 10 tys. SKU. Z wyłączeniem Polski sprzedaż w tym rejonie spadła o 3,7% w ciągu 19 tygodni; 3% tego wpływu wynika z kombinacji zamknięć placówek czy ograniczenia asortymentu - mówił szef Tesco Dave Lewis, podczas rozmowy z inwestorami.

- Zawsze trudno jest dokładnie przewidzieć, jak zareaguje firma, gdy wprowadza się tak znaczące zmiany. Ale cieszę się z postępów, które robimy. Będziemy kontynuować tę transformację. Jesteśmy w połowie drogi do miejsca, w którym chcieliśmy być, szczególnie pod względem tego, co chcemy osiągnąć w Polsce - dodał Dave Lewis.

Sprzedaż Tesco w Europie Centralnej w trzecim kwartale roku obrotowego (okres 13 tygodni zakończonych 23 listopada 2019 r.) spadła o 11 proc. LfL i o 14,2 proc. przy stałych kursach wymiany walut. W okresie świąt Bożego Narodzenia (okres 6 tygodni zakończonych 4 stycznia 2020 r.) Tesco zanotowało w Europie Centralnej spadek sprzedaży LfL o 9,1 proc. Przy stałych kursach wymiany walut, sprzedaż obniżyła się o 12,8 proc.

Cała Grupa Tesco zanotowała przychody w wysokości 21,03 mld funtów, co oznacza spadek sprzedaży LfL o 0,9 proc. w ciągu 19 tygodni. Sprzedaż grupy przy stałych kursach walut spadła o 1,5 proc.

Przypomnijmy, Tesco zapowiadało, że polski biznes, który jeszcze dwa lata temu generował rocznie ponad 10,5 mld zł obrotów, ma docelowo być pod względem sprzedażowym o połowę mniejszy — ale jednocześnie ma przestać przynosić straty.