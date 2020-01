Dino w ramach pomocy publicznej otrzymał 42,3 mln zł wsparcia, Lidl 3,5 mln zł

Jadod 2020-01-08 13:17:48

Dziadowski artykuł. Żadnej próby ze strony autora sprowadzenia tych kwot do wspólnego mianownika. One są kompletnie nieporównywalne. Po pierwsze warto by je przeliczyć na 1 pełny rok. Po drugie przydałoby się zestawienie tych kwot z podatkami, które sieci płacą w PL...