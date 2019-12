Dyrektor PIH o systemie kaucyjnym: Trzeba zwrócić uwagę na wyrównywanie szans małych sklepów

Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu. Fot. PTWP

W związku rozpoczęciem prekonsultacji w Ministerstwie Klimatu na temat wprowadzenia systemu kaucyjnego za opakowania wydaje się istotne aby, przy pracach nad rozwiązaniami dotyczących kaucji za opakowania zwrócić uwagę na wyrównywanie szans małych sklepów. Jeśli wszystkie działania będą ukierunkowane na ułatwienie oddawania butelek szklanych i PET przez duże sieci handlowe, to mali polscy przedsiębiorcy stracą istotna grupę klientów - pisze w najnowszym numerze Biuletynu PIH Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu.

– Interesującym kierunkiem przedstawionym przez Ministerstwo Klimatu jest umożliwienie odebrania kaucji za opakowania w PSZOK – to dobry kierunek z uwagi na ułatwienie klientom sklepów w mniejszych miejscowościach odzyskania kaucji. Ważnym elementem wdrażania systemu byłoby dofinansowanie samoobsługowych maszyn do odbioru opakowań PET/szklanych, jeżeli takie zostałyby wprowadzone – ewentualne wsparcie powinno być ukierunkowane na średnie/mniejsze sklepy, których właścicielami są polscy przedsiębiorcy – czytamy w Biuletynie.

Kaucje na szklane, plastikowe lub aluminiowe opakowania jednorazowe powinny być co najmniej takie same jak dla opakowań zwrotnych. Jak pisze Maciej Ptaszyński, obecnie dochodzi do absurdalnych sytuacji, że producenci premiują duże sieci poprzez oferowanie zbliżonej ceny za napój i opakowanie bezzwrotne do ceny napoju w opakowaniu zwrotnym – ale bez ceny kaucji. Np. cena za puszkę napoju w dużej zagranicznej sieci 1,99 zł w porównaniu do sklepu zrzeszonego w sieci polskiej sieci handlowej – cena 2,79 + kaucja za butelkę 0,50 zł = 3,29 zł.

– Zgodnie z założeniami systemu zaprezentowanymi podczas wrześniowego spotkania w Ministerstwie Klimatu producent wprowadza na rynek produkt w opakowaniu z kaucją. Sklepy sprzedają te produkty i pobierają kaucję. Następnie mają ją przekazać do regulatora. Konsument może oddać puste opakowanie z powrotem do sklepu lub do punktu zbiórki odpadów opakowaniowych i odebrać kaucję. Opakowanie, które trafi do sklepu, ten będzie musiał przekazać do punktu zbiórki. Z tego punktu odpady po opakowaniach jednorazowego użytku mają trafiać do recyklerów, a opakowania wielokrotnego użytku do firm, które wprowadzają je na rynek. Przy czym odbiór tych opakowań ma być obowiązkiem firmy wprowadzającej artykuły na rynek. Za oddane opakowanie regulator zwracać będzie kaucję sklepowi lub punktowi zbiórki. Kaucja za niezwrócone opakowania ma pozostać u regulatora na rozwój systemu kaucyjnego – wyjaśnia dyrektor PIH.

– Koncepcja ta jakkolwiek bardzo interesująca i na pewno godna uwagi z punktu widzenia handlu tworzy także pewne pytania o kwestie organizacyjne. Kto ponosi koszt transportu odpadów z jednostki handlowej do PSZOK? Jak długi czas jest przewidywany na zwrot kaucji sklepowi?

Z punktu widzenia handlu istotne są także dwa aspekty. Które opakowania mają być objęte systemem kaucyjnym oraz jak pogodzić rozwiązania technologiczne – wielkość ewentualnych urządzeń do odbioru opakowań z ograniczonymi rozmiarami sklepów lub też w przypadku braku takich urządzeń – z możliwością składowania opakowań na terenie placówek handlowych? – pyta Maciej Ptaszyński.