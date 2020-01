Ekspert: Pstrąga można zaliczyć do żywności funkcjonalnej

9 stycznia ruszyła kampania promocyjna "Nasz pstrąg". Mówi o walorach smakowych i odżywczych pstrąga oraz korzystnym oddziaływaniu hodowli ryb łososiowatych na polskie środowisko naturalne i gospodarkę. Prowadzi ją Polskie Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych wraz z siecią sklepów Biedronka. Tegoroczna edycja pod tytułem “A dlaczego…? Nasz pstrąg w Biedronce” będzie trwać do 16 lutego.

– Pstrąg jest pyszny i plastyczny kulinarnie, daje ogromne pole do popisu w kuchni, a jego właściwości odżywcze sprawiają, że zaliczany jest do żywności funkcjonalnej. Wbrew pozorom przygotowanie dań z pstrąga jest proste i szybkie, z drugiej strony wielomiesięczne i nieprzyspieszane tempo wzrostu pozwalają na zliczenie go do grupy slow-food. Dodatkowo ten gatunek wymaga nieskażonego środowiska, więc jego hodowla może działać na korzyść jakości wody nie obciążając przy tym środowiska dzięki niemal zerowej emisyjności. Dlatego tak ważne są kampanie promocyjne informujące o zaletach pstrąga i jego stała dostępność w sklepach w całej Polsce – zwłaszcza w sieci Biedronka – mówi Ziemowit Pirtań ze Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych.

Dla zdrowia, dla rodziny, dlatego pstrąg! to hasło filmu reklamowego. Jego główną bohaterką jest dziewczynka, która zadaje wiele pytań. Poznajemy ją, gdy wraz z rodzicami, robi zakupy spożywcze w Biedronce. Poszukują świeżych i zdrowych, ale również łatwych w przygotowaniu produktów. W pełni zbilansowana dieta bogata w składniki odżywcze jest dla nich teraz szczególnie ważna, ponieważ na świecie wkrótce pojawi się nowy członek rodziny. Wybierają pstrąga tęczowego łososiowego Marinero, wyhodowanego w czystej wodzie, karmionego zdrową karmą oraz posiadającego wysoki poziom kwasów Omega-3.

Film reklamowy zobaczymy w głównych kanałach telewizji. Kampanię promocyjną uzupełniają spoty radiowe, działania w miejscach sprzedaży, internecie oraz z zakresu public relations. Za kreację i produkcję powierzono Brand New Heaven, a zakup mediów agencji Wavemaker.