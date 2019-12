Ekspertka: Jedzenie mięsa nie jest i nie będzie modne

- Dlaczego ludzie jedzą mięso? Zwykle nie dlatego, że jest zdrowe, tylko dlatego, że jest dobre - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Monika Czaplicka, szefowa agencji social media Wobuzz.

W ocenie Moniki Czaplickiej jedzenie mięsa nie jest i nie będzie modne ani fajne.

- Mimo tego producenci mięsa mogą sięgać do emocji, tylko z zupełnie innego spektrum. Dlaczego ludzie jedzą mięso? Zwykle nie dlatego, że jest zdrowe, tylko dlatego, że jest dobre. Sięgając więc do emocji z kategorii "ślinka cieknie" hodowcy mają możliwość walki na innym polu. Większość ludzi, mając od wyboru np. soczystego burgera i kotlet z soi wybierze to pierwsze (podobnie jak kebab vs falafel, schabowy vs tofu itd.). I dlatego większość ludzi, mimo że wie, że warzywa są zdrowe, dobre i ekologiczne, koniec końców sięga po mięso zamiast być wege - po prostu lubią mięso - wskazuje.

W ocenie szefowej "Wobuzza" branża mięsna może w swojej komunikacji sięgnąć do trendu na lokalność.