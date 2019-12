Eksplodujące butelki z sosem Sriracha Hot Chilli trafiły do sklepów

Butelki zawierające Sriracha Hot Chilli sos mogą być niebezpieczne. Podczas otwierania mogą eksplodować. Producent wycofuje je ze sklepów - informuje Rzeczpospolita.

Sos Sriracha według niektórych źródeł uważana jest za najpopularniejszy ostry sos na świecie. sprzedawany jest praktycznie wszędzie. Niestety do sklepów w Australii i Nowej Zelandii oraz w Singapurze trafiła partia wadliwych butelek, które mogą eksplodować podczas otwarcia.

Według agencji rządowej zajmującej się jakością żywności w Australii i Nowej Zelandii sos zawiera zbyt duże ilości kwasu mlekowego, który powoduje fermentację i pęcznienie butelek a podczas otwierania może spowodować eksplozję.

Producent sosu, kalifornijska firma Huy Fong Foods - ostrzega, że niebezpieczne mogą być butelki w rozmiarach od 502 (17 oz.) do 828 mililitrów (28 oz.) z datą przydatności do spożycia do marca 2021 roku.

